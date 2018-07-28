Співробітники СБУ викрили на хабарі державного ревізора-інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області.

“Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав від керівника приватного підприємства тисячу доларів США”, – повідомляє прес-центр відомства.

Хабарник обіцяв зменшити нарахування штрафних санкцій за результатами перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства.

Чиновника затримали на одній з вулиць Одеси під час одержання всієї суми хабара.

Тривають слідчі дії.

Співробітники Служби безпеки України спіймали в Одесі лікарів, які брали хабарі за написання довідок. Спецоперацію провели в приміщенні Суворовського міжрайонного філії Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи