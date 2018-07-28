Тривалість арешту складе як мінімум два місяці.

Суд першої інстанції в Єревані задовольнив клопотання про арешт екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна.

Кочарян утримуюсь на два місяці, заявив адвокат екс-президента Арам Орбелян. Кочарян керував країною в 1998-2008 рр. Він, екс-міністр оборони Вірменії Мікаел Арутюнян і чинний генсек ОДКБ Юрій Хачатуров звинувачуються в насильницьке повалення держбуду в 2008 році.

Тоді президентські вибори, в яких, за офіційними даними, виграв екс-прем’єр Вірменії Серж Саргсян, закінчилися масовими протестами опозиції під керівництвом першого президента країни левона Тер-Петросяна.

Протести закінчилися розгоном демонстрації, в ході якого було вбито 10 осіб. Вбивці досі не знайдені.