В результаті сутички під час польоту була пошкоджена кабіна.

Двоє пілотів пасажирського літака авіакомпанії Iraqi Airways побилися під час польоту на висоті 11 000 метрів.

Відзначається, що під час бійки була пошкоджена кабіна пілотів. У цей час літак перебував на висоті 37 000 футів (майже 11,3 кілометри – ред.) зі 157 пасажирами на борту.

Розборонити пілотів вдалося службі безпеки.

Після повернення в Ірак місцеве Міністерство транспорту початок розслідування за даним фактом і відсторонило обох чоловіків від польотів.