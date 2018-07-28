«Нещасна та країна, яка потребує героїв» — Бертольд Брехт… Потрібні Україні герої? І хто вони такі, ці герої — розпіарені боксери і хорватські футболісти, або ми з вами?

Такими питаннями сьогодні задається у Фейсбуці відомий публіцист і письменник Олена Ксантопулос.

Україна завмерла в очікуванні героя. І в цьому коматозному стані очікування український народ перебуває вже дуже довго. Непробачно довго! Я не буду перераховувати всі ті випробування, що нищили український народ протягом усіх попередніх століть, поки він стояв в нерухомій позі чекання. Зараз нам знову потрібен герой, причому такий, хто відпрацював б тому більшу частину нашої історії, перекресливши все те, що було зроблено, підписана і віддано за час очікування. Починаючи, мабуть, з тієї великої помилки, що була зроблена Богданом Хмельницьким у 1654 році.

А вже на наших з вами очах сталося ось що: підписали Угоду по Азовському морю і Керченській протоці, підписали Угоду про перебування російської бази в Криму, а потім цю Угоду продовжили. Віддали за шматок нічого не значущою папірці з обіцянками третій ядерний потенціал. Віддали без одного пострілу Крим за можливість провести вибори і утвердитися майдановским вождям у влади.

На наших з вами очах вбивали журналістів, масово знищували в котлах добровольців, а що залишилися в живих тепер гноять у в’язницях. А ми упорото стоїмо мовчки, в ступорі жертви, готової на заклання, очікуючи героя. А герой все не йде, не летить, не матеріалізується.

Ось це і є наше випробування, українці! Які ми без героя? На що здатні? Ми гідні своєї землі – найкращою у Європі? Можуть 38 мільйонів чи скільки нас там залишилося, захотіти стати нацією і врятувати свою країну? Все, що відбувається, відбувається не дарма. Все має свою причину і мету.

Ще один аспект. Як можна голодувати на такій землі, як Україна? У чому тут справа? Знову в герої? Або в повазі до себе і гідність? Коли боксер Усик їде в Москву, столицю ворога, і перемагає свого суперника, він для нас, недолюблених, стає героєм! Усик -професійний боксер, який, навіщо-то, прийняв бій у Москві. Тут дуже багато прихованих смислів і повірте мені, фотографія Усика, що обіймає в кінці матчу свого суперника, накритого триколором, буде використана путінською пропагандою в потрібному для Росії ракурсі. Так от, про повагу і гідність. Ми не навчилися поважати себе і не виплекали в собі те, що називається гідністю. Я маю на увазі те гідність, що є у французів, наприклад. Або у англійців. Гідність, яке межує з шовінізмом.

Під час війни українці дозволяють собі батрачити на будівництві дач у російських генералів або прибирати вдома і підтирати дупи європейським пенсіонерам.

Українці навіть не розуміють, що цілком можна керувати своєю державою без влади, відгородженої від цього самого народу частоколом поліції і нацгвардії, товстими стінами, підземними переходами, кортежами, секретними розмовами по телефону з окупантом, офшорами і смачними плювками в бік цього самого народу. Українці не розуміють, що можуть самі керувати Україною не тому, що не можуть освоїти технології цього управління, а тому що навіть думки не допускають, що самі можуть стати владою. Так, в Конституції написано, що народ – це єдина влада, але це такий жарт з бородою, над якою вже навіть не сміються, бо всім ця жарт приїлася. Подивіться на зігнутих рабів, які голодують на родючої української землі! Подивіться на народ, біжить з найбільшої європейської країни! Подивіться на людей, що віддав всі свої надра олігархам – російським і українським. Подивіться на народ, що пережив не тільки голодомор і віддав мільйони своїх синів у війнах і революціях, але який вже в цьому столітті, пережив кучмізм, утрамбовавший в наших мізках олігархат, який проголосував за зека на посаді президента, який, проливши кров, привів до влади продовження все тієї ж системи, який потім, теж мовчки, пережив банкопад, «європейські» тарифи і медреформу?

Що з нами не так? Гени не ті або селекція була проведена дуже ретельно? Кажуть, що ми, українці, довгий час не мали своєї держави. А як же Київська Русь? Це не ми, це багато, сьогодні процвітаючі народи, що не мали такої держави, як Київська Русь! Два дні тому назад, там щось святкували, пов’язане з Антонієм, який прийшов і оселився в тих печерах, що згодом стали частиною Києво-Печерського монастиря. Про цю дату казали московські попи в Лаврі. Мене аж пересмикнуло! Який стосунок вони мають до Антонія і Лаврі?! Що вони взагалі там роблять з кінця 17 століття? Приватизують нашу історію, а ми дивимося. А ми мовчимо в очікуванні героя. А ми дозволяємо витирати об себе ноги в очікуванні героя.

Повертаючись знову до Усику. Він зробив свою роботу добре, він виграв. Для цього він щодня тренується. Чому хірург з обласної лікарні, який врятував вчора або сьогодні життя хворому, не вважається героєм? Тому що хірург – це видовище не для рабів, як спорт. Тому й отримує хірург в сотні разів менше, ніж боксер або футболіст. Хтось написав у ФБ, не хотіли, щоб Усик їздив до Москви, треба було зібрати 11 млн. доларів і провести для нього матч в Україні. А навіщо? В Україні війна, цілком можна було обійтися і без матчу. Українців дуже вміло такими видовищами відволікають. Поки одні б’ються за героя, а інші за псевдогероя, у нас крадуть чергові мільйони з наших кишень, вбивають ще одного захисника на фронті, а добровольці проводять ще один день у в’язниці. Продажні спортивні міжнародні організації та асоціації влаштували для Путіна медовий місяць – одне спортивний захід за іншим! Навіщо ми приймаємо участь в цьому медовому місяці для вбивці?

Відстоювати свої принципи, навіть коли втрачаєш великі гроші і славу, не вестися на видовища і не приймати в них участь, думати, аналізувати і, незважаючи на насильницький селекційний відбір, все-таки відчути себе не рабом, а власником України, а, головне, не просто перестати чекати героя, а відчути героєм самого себе – це вже практично непосильне завдання для багатьох українців.

До речі, у мене питання до всіх нас – ми повинні попросити вибачення чи навіть покаятися за те, що в результаті Революції 2013-2014рр., привели до влади сволот? І, якщо повинні, то перед ким? І навіть не стільки за те, що привели їх до влади, як за те, що досі залишаємо їх сидіти в їх м’яких кріслах?

Коматозний очікування героя може призвести до ще одного варіанту. Світ рано чи пізно зрозуміє, що Україна в такому вигляді існувати не може. Народ надто різний на сході і заході. Мова, цінності, хто кого звільняв, хто кого захоплював – все різне! Такий народ, зайнятий власними чварами, буде і далі терпіти корупційну владу, разворовывающую багатющу країну. Так чому б не поділити Україну між Росією (фашистська держава, визнана Законом України від 20.02.18 країною-агресором) та Європою? Росії дістануться моря, Європі – суша з лісами. Все нормально. А український народ використовують як генофонд і робочу силу.

Ми з вами состаримся, будемо сидіти і розповідати онукам, яка величезна коли-то була Україна! Найбільша країна у Європі! Тепер її більше немає… А онуки спитають – чому її немає? А ми відповімо, тому що ми чекали героя, а він не прийшов. І тоді онуки знову запитають — а навіщо ви чекали героя? А ми відповімо — тому що не вірили в себе…

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