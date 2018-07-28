Жан-Клод Юнкер зізнався, що він не чекав такого розвитку подій.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що не був готовий до того, що президент США Дональд Трамп поцілує його в якості привітання на переговорах у Вашингтоні.

“Це (поцілунок з Трампом – ред.) було для мене сюрпризом. Ініціатива виходила не від мене, що суперечить моєму звичайній поведінці”, – сказав глава Єврокомісії.

“Я не знав, що в Овальному кабінеті знаходився ще один фотограф. Атмосфера моменту була передана добре. Але саме Трамп опублікував цю фотографію, а не я”, – підкреслив він.

Раніше Трамп поширив в твіттері знімок із зустрічі з Юнкером, де вони в якості привітання цілують один одного в щоку.

“Очевидно, що Євросоюз, представлений Юнкером, і США, представлені мною, люблять один одного!”, – йдеться в повідомленні американського лідера.

Нагадаємо, що Сполучені Штати і Євросоюз почали поступово знижувати напругу у двосторонній торгівлі і домовилися покроково скасовувати мита.

До такої домовленості прийшли президент США Дональд Трамп і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.