В країні очікується найсильніший тайфун.

В Японії через наближення тайфуну Джондари було скасовано не менш 152 внутрішніх авіарейсів.

Найбільше зміни торкнулися маршрутів між Токіо і великими містами Осака, Нагоя і в центральній і західній частинах головного японського острова Хонсю. Туди тропічний шторм, як очікується, підійде до вечора 28 липня.

Через наближення тайфуну кілька районів у сусідніх префектурах Токіо Тіба і Канагава отримали попередження про можливу евакуацію у випадку сильного дощу.

За даними національного метеорологічного управління Японії, швидкість вітру в центральній частині тропічного шторму становить 40 м/с, а швидкість поривів перевищує 50 м/с.

У західній і центральній частині Японії може за добу випасти від 250 до 400 мм опадів.