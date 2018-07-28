За її даними, в червні сума заборгованості по зарплаті економічно активних підприємств збільшилася на 11% і на 1 липня склала всього 1,566 млрд. грн.

Як повідомляє статведомство, зростання заборгованості в минулому місяці зафіксовано у Волинській (на 50,2%), Закарпатській (на 21,1%), Донецькій (на 18,3%), Запорізькій (на 16,3%), Сумській (на 14,3%), Тернопільській (на 10,8%), Львівській (на 8,4%), Чернівецькій (на 7,6%), Херсонській (на 7,1%) областях і в Києві (на 4,1%).

У той же час заборгованість по зарплаті в червні-2018 скоротилася у Вінницькій (на 20,7%), Рівненській (на 8,5%), Миколаївській (на 5%), Івано-Франківській (на 4,5%), Кіровоградській (на 2,3%) областях.

Держстат уточнює, що в галузевому розрізі в червні-2018 заборгованість з виплати заробітної плати зросла в оптовій і роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – на 9,1% (до 20,149 млн грн), у промисловості – на 7,4% (до 2,186 млрд грн), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування на 8,8% (до 9,418 млн грн), в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – на 8,8% (до 26,044 млн грн), транспорті, складському господарстві, поштової та кур’єрської діяльності – на 5,3% (до 170,252 млн грн), надання інших видів послуг – на 13,7% (до 0,778 млн грн).

У той же час у мистецтві, спорті, у сфері розваг та відпочинку вдалося домогтися скорочення заборгованості на 11,9% – до 1,211 млн грн), освіти-на 5,1% (до 4,335 млн грн), професійної, наукової і технічної діяльності на 0,9% (до 112,338 млн грн), у тимчасовому розміщенні та організації харчування – на 12,8% (до 2,351 млн грн), у сфері інформації і телекомунікацій на 5,7% (до 9,825 млн грн), в сільському господарстві, лісовому і рибному господарстві на 0,2% (до 17,347 млн грн). Офіційний курс на 27 липня – 26,651412 грн./$1.