Володимир Войнович майже 10 років проживав у ФРН і США.



У 1990 році йому особливим указом президента СРСР був повернутий радянський паспорт.

Письменник Володимир Войнович пішов з життя у віці 85 років. Про це повідомили в ніч на суботу, 28 липня, повідомили журналіст Віктор Давидов і письменник Віктор Шендерович в Facebook.

“Дві години тому помер Володимир Войнович. Серцевий напад”, – написав Давидов.

“Помер Володимир Войнович. Я ненадовго прибирав цей пост, але на жаль, це не помилка”, – повідомив у свою чергу Шендерович.

Пізніше цю інформацію підтвердили російським ЗМІ родичі Войновича.

Письменник і драматург Володимир Войнович народився в Сталінабаді (Душанбе) в 1932 році. Перші його твори були опубліковані в другій половині 1950-х років. У 1960-х вірш “Чотирнадцять хвилин до старту” (“Я вірю, друзі, каравани ракет…”), перекладене на музику стало неофіційним гімном радянської космонавтики. Всього Войнович написав тексти для більш ніж 40 пісень.

Серед інших відомих робіт антиутопія “Москва 2042”, повісті “Шапка” і “Два товариша, книга про Олександра Солженіцина “Портрет на тлі міфу”, а також роман “Монументальна пропаганда”.

В кінці 1960-х років Войнович брав активну участь у русі за права людини, що служило причиною конфліктів з владою. Його сатиричний роман “Життя і незвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна” виходив у самвидаві, потім був виданий за кордоном. Після цього Войновича виключили зі Спілки письменників СРСР, в 1980 році вислали з СРСР, а в 1981 році позбавили радянського громадянства. Войнович проживав у ФРН і США до 1990 року, коли особливим указом президента СРСР йому і ряду інших діячів мистецтва був повернутий радянський паспорт.

У 2000 році за роман “Монументальна пропаганда” Войновича нагородили Державною премією РФ. У 2002 році він став володарем премії ім. А. Д. Сахарова “За громадянську мужність письменника”.