Суд першої інстанції Єревана задовольнив клопотання Спеціальної слідчої служби Вірменії про арешт колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна (1998-2008 рр.), обвинуваченого у повалення конституційного ладу в 2008 році.

“Більше нічого не можу сказати. Ніяких деталей. Завтра ми скликаємо прес-конференцію”, – сказав журналістам адвокат Кочаряна Арам Орбелян.Раніше в четвер Спеціальна слідча служба Вірменії висунула звинувачення щодо Р. Кочаряна в рамках справи про розгін демонстрації 1 березня 2008 року.

“На основі зіставлення придбаних у ході попереднього слідства по кримінальній справі про події 1-2 березня доказів, колишньому президенту Вірменії пред’явлено звинувачення за ч. 1 ст. 300.1 КК Вірменії в тому, що він за попередньою згодою з іншими особами скинув конституційний лад. В суд першої інстанції направлено клопотання про арешт Роберта Кочаряна”, – повідомила служба.

1 березня 2008 року учасники багатотисячної акції, які протестують проти підсумків президентських виборів, на яких переміг Серж Саргсян, були розігнані. При цьому загинули десять людей, більше 250 отримали поранення. Кочарян вважає політичним переслідуванням висунуте проти нього обвинувачення у повалення конституційного ладу в 2008 році.

На думку Кочаряна, його намагаються не допустити до участі в майбутніх позачергових парламентських виборах.