У вантажівці перебувало 420 кг упакованої в вакуумі марихуани і 34 кг олії та готовою продукції з вмістом марихуани.



Поліція в Канаді під час дорожньої перевірки вантажівки виявила майже півтонни марихуани. Про це повідомила в п’ятницю, 27 липня, поліція канадської провінції Манітоба, на території якої було виявлено вантаж.

“Коли правоохоронці відкрили трейлер, то виявили 420 кг упакованої в вакуумі марихуани і 34 кг олії та готовою продукції з вмістом марихуани, захованої серед продуктів харчування”, – заявили в поліції.

Водій вантажівки, який прямував з провінції Британська Колумбія, Онтаріо, було затримано, а автомобіль і весь вантаж – конфісковані.

“Цей випадок став найбільшим вилученням марихуани під час дорожньої перевірки в Канаді за останні чотири роки”, – відзначили в поліції.