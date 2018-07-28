Прийнято вважати, що якість складу парламенту визначається кількістю в ньому юристів. У всякому разі, про вірність такого твердження говорить статистика законодавчих органів розвинених зарубіжних країн.

Це тільки більшовики в запалі руйнування основ «старого» світу порахували, що кухарка може керувати державою. Закони повинні писати і приймати професіонали. У Верховній Раді прошарок юристів за кількістю не така значна, як, наприклад, у Конгресі США, але серед них багато найпомітніших і найвпливовіших нардепів.

Стряпчий в КМДА

Роман Романюк ─ депутат від «Блоку Петра Порошенка», а в попередньому скликанні від партії УДАР носить звання «Заслуженого юриста України», хоча він ніколи не був суддею, прокурором, адвокатом і навіть міліціонером. Романюк ─ чиновник «від народження». У 1988 році уродженець Чернівців закінчив юридичний факультет Українського національного університету імені Шевченка. Тільки-но вийшовши з університетської аудиторії, він опинився, як написано в його офіційній біографії «в органах місцевого самоврядування». Далі цих органів його професійні інтереси так і не просунулися. Кінець 80-х ─ переломні часи для СРСР і України. Влада партійної номенклатури повільно поступалася своїми позиціями ліберально-демократичної хвилі політиків, але створений десятиліттями радянської влади механізм виконання волі партійних босів діяв безвідмовно. Роман Романюк став маленьким гвинтиком у ньому, носячи між столами кабінетів Київського міського виконкому листи і документи. У бізнесі таку професію називають коротким словом ─ клерк. Незалежність України не додала нічого нового в життя Романюка. Він залишився в колишньому будинку, в колишній посаді, тільки головний офіс став називатися інакше ─ Київська державна міська адміністрація.

Юридична освіта клерка Романюка в перший раз явно дало про себе знати в 1997 році, коли його сліди виявилися в Управлінні по взаємодії з правоохоронними органами, судами, органами юстиції КМДА. Десять років чиновник Романюк досить успішно спілкувався з колегами-юристами, що віддали перевагу реальній діяльності перед уявною. Загадкою залишається сама форма взаємодії. «Телефонне право» успішно пережило кордон двох століть і зміну суспільно-політичної формації країни. Навряд чи, робота Романюка полягала у вирішенні нагальних питань ремонту відділень міліції, просочених духом «совкової» казенщини, з убогими меблями і стінами пофарбованими в моторошні кольору олійною фарбою. Взаємодія передбачало зовсім інше. Романюк транслював думку своїх шефів. Суддям ─ про бажані для адміністрації випадки розгляду справ, прокурорам ─ про найбільш зручною напрямку контрольної діяльності, міліцейським чинам ─ про об’єкти або суб’єктах підвищеної уваги. Тоді всюди панував бартер, баш на баш.

Алхімія Романюка або як з повітря утворюються гроші

До 2007 року майбутній «Заслужений юрист» доріс до першої керівної посади ─ глава правління «Фонду правоохоронних органів столиці». Фонд, природно, передбачає наявність грошей, що переводяться організаціями-спонсорами і їх розподіл. Що-що, а як рахувати гроші Романюк освоїв. Для себе він міг навіть добувати їх з повітря. Коли народних депутатів, нарешті, зобов’язали включати в щорічну декларацію не тільки всю особисту власність, а й членів сім’ї, тут же висвітилося повне невідповідність розміру заробітної плати в минулому звичайного чиновника КМДА, а нині народного обранця з кількістю нерухомості, житла та автомобілів, зазначених в документі. У столиці у Романюка шикарна квартира 101 м² і ще більш шикарний гараж ─ 73 м². В околицях Києва у народного депутата земельну ділянку: 1000 м². Яку можна порівняти площа з розмірами ділянки має житловий будинок нардепа ─ 554 м². Судячи з усього, забезпечення взаємодії та керівництво фондом досить прибуткова робота.

По знайомству в велику політику

У 2008 році Роман Романюк заявив про себе не тільки, як про чиновника-юриста, а, як і починаючому політику. Його вибрали до Київської міської ради. У нього знайшовся час, щоб поставити свою персону на чолі цілої політичної партії, нехай крихітної і маловідомою. Хоча, як сказати. Головував Романюк в партії «Нова країна». Заглибившись в її історію, можна з’ясувати, що раніше політичну силу заснував і очолив український бізнесмен з грузинським корінням Лев Парцхаладзе. Романюк познайомився з ним в пору роботи в КМДА. Парцхаладзе займав пост першого заступника міської адміністрації. Називалася партія київського чиновника трохи інакше ─ «Європейська столиця» і, згідно програми, була націлена на вирішення міських проблем. Явно володіючи даром передбачення і зрозумівши, що з грузинським прізвищем надовго не «окопатися» в українській політиці навіть такому «зубра», як колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, бізнесмен відмовився від подальшого просування політичного проекту і вийшов з гри. В партійного ватажка Романюк «грав» всього 2 роки. Він вибрав для партії більш глобальний напрям, замахнувшись на всю країну. Потім Романюк легко поступився очолювану ним організацію Віталію Кличку, який в черговий раз перейменував її вже під себе ─ УДАР. На знак подяки за поступливість на виборах до Верховної Ради 2012 року Романюк опинився в партійному списку УДАР. Як досвідченого юриста, його направили на роботу в Комітет з питань правосуддя і верховенства права. З початку трудової біографії ще в Київському міськвиконкомі у нього склалося власну думку про ці поняття. У 2014 році Роман Романюк зайняв почесне 25-е місце в партійному списку БПП. Створюється враження, що закон про вибори спеціально був придуманий в такій редакції, яка забезпечує потрапляння до Верховної Ради подібних безликих чиновників-пішаків. Висунь свою кандидатуру Романюк по мажоритарному округу, він напевно б програв з розгромним рахунком куховарки.

Людина, яка може все

У «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді і поза її є «вирішувала», що спеціалізується на зв’язках з суддями, прокурорами та іншими представниками юстиції. Йдеться про Олександра Гранівському. Останнім часом на нього вилилася сила-силенна компромату, та й сам він всерйоз нагострив покинути Україну. Святе місце пустим не буває. БПП НЕ осіротеет без Грановського. У фракції підготовлена ​​гідна заміна ─ Роман Романюк. Він навіть багато в чому краще колишнього професійного «рішали». У Романюка хоч є диплом про вищу освіту. Ще він не прогулює засідань у Верховній Раді, а за кількістю зв’язків, придбаних за довгі роки перебування в КМДА, він цілком може перевершити Грановського.

Кулуарна слава про здібності Романа Романюка поширилася далеко від Києва. Про діловому характері нардепа прекрасно інформовані в невизнаній ДНР. На перехопленої СБУ записи телефонних переговорів 2-х командирів незаконних формувань не раз згадується прізвище «Заслуженого юриста України». Терористи жваво обговорювали проведення грошового траншу з України в ОРДЛО. Гроші від глави ХК «Київміськбуд» Ігоря Кушніра через ПАТ «Крісталбанк», що продовжує діяльність на відірваній від України території, повинні опинитися в їх руках. Не маючи можливості безпосередньо впливати на проведення складної процедури, бойовики обговорюють гарантії того, що їх не «кинуть». Як тільки один з них почув прізвище Романюка, всі питання відпали самі собою. Кращого гаранта угоди для них бути і не могло. Романюк ─ людина серйозна і порядна. Одним словом ─ справжній заслужений юрист. Навіть комісійні за участь бере цілком прийнятні. Всього 3-5% від суми переказу. Чудеса і тільки.