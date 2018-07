Шість жінок звинуватили в сексуальних домаганнях генерального директора американського телеканалу CBS Леслі Мунвса.

Про це йдеться в черговому розслідуванні The New Yorker.

Його зробив автор скандальних розслідувань про голлівудському продюсее Харві Вайнштейне журналіст Ронан Ферроу. Він поспілкувався з шістьма жінками, які заявили про сексуальні домагання Мунвса. Четверо з них розповіли про непристойні дотики і поцілунки з його боку. За їх словами, після того, як вони відкидали домагательства гендиректора CBS, в їхніх кар’єрах починалися проблеми. Також двоє жінок відзначили, що Мунвс їх залякував.

На телеканалі CBS вже відзначили, що почали службове розслідування за таких звинувачень. Сам Мунвс теж відреагував на публікацію.

“Це були помилки, і я дуже шкодую про них. Але я завжди розумів і поважав … що “ні” означає “ні”, і я ніколи не зловживав своєю посадою, щоб шкодити або перешкоджати кар’єрі когось”, – заявив гендиректор CBS.

Після публікації розслідування акції телеканалу впали на 6%.

Нагадаємо, восени минулого року газети The New York Times і The New Yorker опублікували розслідування, в якому говориться, що Вайнштейн більше 20 років запрошував актрис в номери готелів під приводом обговорити їх участь у масштабних проектах, а потім примушував до сексу і в разі відмови погрожував кар’єрі. Серед жертв продюсера скандального свого часу були знамениті актриси, такі як Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Роуз Макгавен, Сальма Гаєк і багато інших.