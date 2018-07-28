Акції Twitter впали в ціні на 18%, а кількість щомісячних користувачів соцмережі за останній квартал зменшилася на 1 млн і тепер становить 335 млн.

Про це пише ВВС.

Як повідомив глава компанії Джека Дорсі, останнім часом Twitter активно видаляє фейкові акаунти, через які могли здійснюватися маніпуляції. На його думку, це і стало причиною падіння кількості користувачів, яке продовжиться і далі.

У той же час, в компанії зафіксовані рекордні квартальні прибутки від реклами понад 100 млн доларів – у тому числі пов’язаної з Чемпіонатом світу з футболу в Росії.