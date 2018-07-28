У Фінляндії кіт був травмований автоматичної газонокосаркою.



За даними Yle, зраненого вихованця по імені Супутник на галявині біля будинку виявила його господиня Марія Фрэнде. «Він був весь у крові, лежав, не рухаючись, на газоні біля будинку. Я перелякалася, негайно схопила кота в оберемок, і ми помчали до ветеринара», — розповіла Фрэнде. Жінка була впевнена, що кота збила машина.

Однак, дослідивши рани тварини, ветеринар заявив, що отримані травми не могли бути нанесені автомобілем. На лапах кота були глибокі кровоточать порізи, нагадують бритвені.

«Ми відразу ж зрозуміли, що залишається єдиний варіант — це робот-газонокосарка. Швидше за все, Суптник дрімав на газоні і не почув, як робот наближається, він працює досить тихо. Швидше за все, Супутник прокинувся тільки тоді, коли його лапа опинилася під лезом газонокосарки», — зазначила господиня тварини.

Ліва задня лапа кота сильно постраждала, і ветеринара довелося накласти сім швів. «Це чиста удача, що артерія або м’язи не виявилися сильно порушені. Я сподіваюся, що одужання буде швидким», — додала господиня Супутника.