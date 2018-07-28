Радянський і російський співак, депутат Держдуми РФ, який палко підтримує терористів на Донбасі, Йосиф Кобзон впав у кому.

Про це повідомляє телеканал РЕН-ТВ, відзначаючи, що сталося це вранці 28 липня.

Його стан нібито різко погіршився цієї ночі.

Повідомляється що співак підключений до апарату допоміжної вентиляції легень.

У той же час сестра Кобзона Гелена спростувала “360” дану інформацію.

“Слава Богу все добре. Він знаходиться на плановому лікуванні. Яка кома, ви що?” — сказала вона.

Зазначимо, що він перебуває у відділенні нейрохірургії однієї з московських клінік. У лікарню легендарного артиста доправили у непритомному стані – з карети швидкої допомоги його виносили на ношах. Стан метра вітчизняної естради оцінюється як важкий.