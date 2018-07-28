З вересня очікується, що алкоголь подорожчає на 13%. Експерти називають причиною зростання мінімальної роздрібної ціни на спиртне.

За минулі півроку «алкогольна корзина» подорожчала на 2%, або на 3,6 гривні. Цього літа її вартість становить 156,8 гривні, хоча ще на початку 2018 року вона коштувала 153,2 гривні. Алкогольна кошик складається з пляшки вітчизняного вина в 0,75 літра, пляшки вітчизняного пива 0,5 літра і пляшки горілки 0,5 літра. В середньому, з початку року усі види алкогольних напоїв подорожчали на 1-3%.

За оцінками експертів, вино подорожчало на 2 гривні, пиво — на 90 копійок, а горілка — на 70 копійок. А конкретно: вартість вина становила 60,4 гривні за пляшку, а пива — 14,5 гривень, а літр горілки — 81,9 гривень.

При цьому, експерти прогнозують зростання цін на алкоголь ще на 13%.

Для порівняння, «хлібний кошик» тепер обійдеться на 7-8% дорожче, ніж півроку тому. Вона складається з 1 кілограма пшеничного хліба,1 кг житнього хлкба і 0,5 кілограм батона.