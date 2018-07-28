Протягом багатьох років президент США Дональд Трамп використовував свій Twitter в якості «зброї для формування громадської думки».

З його допомогою він не раз нападав спочатку на знаменитостей, а потім і на своїх політичних супротивників, навіть незважаючи на те, що радники попереджали його про потенційні проблеми з законом.

Як виявилося, побоювалися вони не дарма. За даними трьох джерел газети, знайомих з ситуацією, спецпрокурор Роберт Мюллер на даний момент перевіряє твіти і критичні заяви президента про генерального прокурора Джеффа Сешнсе і колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

Крім того, Трамп чинив тиск на Сешнса і Комі, які стали ключовими свідками у цій справі, в приватному порядку. З цієї причини Мюллер збирається встановити, чи намагався президент створити перешкоди правосуддю, погрожуючи свідкам і чинячи тиск на високопоставлених чиновників з метою нівелювати справа про російське втручання.

За даними видання, Мюллер хоче задати президенту ряд питань з приводу його повідомлень в Twitter. Твіти президента — це лише черговий питання, який потрапив у поле зору Мюллера, вже вивчає деякі інші вчинки президента, які потенційно можна кваліфікувати як акти перешкоди правосуддю.

Зокрема, у список цих дій входять особисті бесіди Трампа з Комі, Сешнсом та іншими високопоставленими чиновниками, помилкові заяви Білого дому, публічні нападки, а також пропозиції помилування, які Трамп, за деякими відомостями, робив деяким потенційним свідкам.

За словами адвокатів Трампа, ні один з цих епізодів не можна назвати вчиненням перешкод правосуддю. Однак деякі юристи турбуються, що Мюллер може з’єднати воєдино кілька епізодів, зустрічей, і доказів на зразок повідомлень в Twitter, щоб підготувати справу проти Трампа про те, що він намагався перешкодити слідству.

Головний адвокат Трампа Рудольф Джуліані з цього приводу заявив, що дії Мюллера у цьому напрямку — це лише чергова відчайдушна спроба потопити президента. «Якщо ви збираєтеся перешкоджати правосуддю, робіть це тихо і таємно, а чи не у всіх на очах», — зазначив він.

Слова Джуліані, на думку The New York Times, справедливі по відношенню до типових справах, пов’язаних з перешкоджання правосуддю, в яких обвинувачення концентрується головним чином на негласних заходи, в список яких входять підкуп свідків, знищення доказів і брехня під присягою.

Однак, як і у випадку справ Ніксона і Клінтона, федеральні слідчі намагаються встановити, чи намагався Трамп використовувати свої повноваження для покарань тих осіб, які не хотіли допомагати йому у внесенні перешкод в хід розслідування.

Якщо Мюллер хоче довести, що президент намагався перешкодити «російському справі», йому доведеться вирішити кілька перешкод. Зокрема, йому знадобляться надійні свідки, а також докази того, що в діях Трампа був злочинний умисел.

«Рідко бувають такі докази, коли хтось сідає і говорить: «Я маю намір вчинити злочин», — тому будь-яке розслідування будується на додаткових доказах, які формують несуперечливу версію подій, — розповів колишній федеральний прокурор Семюель Буелл. — Саме тому прокурору потрібно більше доказів. Потрібно підкріпити аргументи».

Поки що неясно, що зробить Мюллер, якщо він прийде до висновку про наявність достатньої кількості доказів, що вказують на те, що Трамп скоїв злочин. За словами Джуліані, він повідомив адвокатам президента, що буде дотримуватися практики ери Ніксона і Клінтона, коли Мін’юст дійшов висновку, що чинному президенту не можна пред’являти ніякі звинувачення. У цьому випадку доповідь Мюллера може бути направлений до конгресу, де американські законодавці вирішать, чи потрібно починати процедуру імпічменту щодо Трампа.

Команда Мюллера хоче поставити президенту запитання щодо його повідомлень, в яких йдеться про Сешнсе і Комі. Крім того, вони хочуть запитати його про те, навіщо він продовжив відкрито критикувати як Комі, так і колишнього заступника директора ФБР Ендрю Маккейба, який є ще одним свідком у справі.

Що стосується перевірки Мюллером твітів, то адвокати Трампа заявили, що їх клієнт — це політик, який перебуває під цілодобовими атаками, і у нього є право на самооборону як з допомогою соцмереж, так і за допомогою будь-яких інших засобів.

Тим часом президент продовжує використовувати свій аккаунт на Twitter для нападок на свідків і на саме розслідування, не звертаючи уваги ні на які юридичні питання.

Крім того, на цьому тижні він позбавив допуску до секретної інформації ряд колишніх високопоставлених чиновників, у число яких входять Комі, Маккейб і деякі його найзапекліші критики. Крім того, він писав у Twitter фальшиві заяви про російському розслідуванні, підводить підсумок The New York Times.