Понад 30 незаконних мігрантів, яких переслідував поліцейський катер, висадилися на іспанський пляж перед очима відпочиваючих.



Як повідомляє Reuters, тільки причаливши до берега, мігранти скинули рятувальні жилети і почали тікати.

“Мігранти висадилися на пляж поблизу міста Тарифу, перетнули Гібралтарська протока – вузький водойма, який відокремлює Марокко від континентальної Європи, і який став ключовим маршрутом для мігрантів”, – йдеться в матеріалі.

Агентство уточнює, що переважна більшість прибулих становили молоді чоловіки.

Reuters додає, що в цьому році в ЄС прибуло 55 тисяч незаконних мігрантів, що більш ніж вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2017-го.

“Іспанія, проте, нещодавно обійшла Італію як найбільш популярний пункт прибуття мігрантів. До розташованої на Піренейському півострові країні в цьому році припливли 17 тис. шукачів притулку, що вдвічі більше, ніж у минулому році”, – пише Reuters.