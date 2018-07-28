На вихідних операційні системи банку будуть недоступні через оновлення технічних засобів

На цих вихідних в нічний час державний ПриватБанк проведеточередной етап регламентних робіт технічних комплексів і систембезопасности банку.

Про це повідомляє прес-служба фінансової установи. У повідомленні говориться, що основні етапи регламентних робіт, которыевключают оновлення обладнання і технологічних систем банку, будутпроводиться вночі 29 липня, коли навантаження на сервіси мінімальна. “В ході оновлення технічних засобів в період з 01:00 до 05:00 29 июлявозможны короткострокові збої при проведенні певних операцій черезсистемы електронного банкінгу та термінали самообслуговування”,- зазначили вПриватБанке.

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