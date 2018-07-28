В Одесі правоохоронці затримали 20 озброєних чоловіків, які захопили підприємство.

Про це повідомив начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін.

Затриманих доставили в Хмельницьке відділення поліції. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

Як пише Думская, мова йде про колишнього Одеському домобудівному комбінаті, зараз це ТОВ «Бетон По-стік». Бенефіціаром і директором компанії є якась Марина Арташ.

За даними радника голови Одеської поліції Руслана Форостяка, «титушек» привезли з Києва та Рівного, один з них виявився росіянином. Крім зброї, у чоловіків вилучили наркотики.