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В Одесі невідомі зі зброєю захопили підприємство

28.07.2018

В Одессе неизвестные с оружием захватили предприятие

В Одесі правоохоронці затримали 20 озброєних чоловіків, які захопили підприємство.

Про це повідомив начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін.

Затриманих доставили в Хмельницьке відділення поліції. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

Як пише Думская, мова йде про колишнього Одеському домобудівному комбінаті, зараз це ТОВ «Бетон По-стік». Бенефіціаром і директором компанії є якась Марина Арташ.

В Одессе неизвестные с оружием захватили предприятиеВ Одессе неизвестные с оружием захватили предприятиеВ Одессе неизвестные с оружием захватили предприятие

За даними радника голови Одеської поліції Руслана Форостяка, «титушек» привезли з Києва та Рівного, один з них виявився росіянином. Крім зброї, у чоловіків вилучили наркотики.

В Одессе неизвестные с оружием захватили предприятиеВ Одессе неизвестные с оружием захватили предприятие

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