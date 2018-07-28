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В Україні різко подорожчали квартири: стало відомо, чого чекати далі

28.07.2018

В Украине резко подорожали квартиры: стало известно, чего ждать дальше

Експерти ринку нерухомості прогнозують, що нові квартири в Україні дорожчатимуть приблизно на 10% в рік.

При цьому нове житло в порівнянні з минулим роком вже подорожчало в середньому на 5,4%.

За словами експерта з нерухомості Володимира Романова, на сьогоднішній день найдешевша однокімнатна квартира на околиці Києва коштує 25 тисяч доларів. З ремонтом під ключ квартира в новобудові стануть на 10 тисяч доларів дорожче.

Двокімнатні квартири в спальному районі столиці 55 квадратних метрів можна знайти у межах 45-47 тисяч доларів.

У той же час радянські “хрущовки” і “гостинки” подешевшали. На околицях Києва ціни на однокімнатні малометражки стартують від 16-17 тисяч доларів, а за 25 тисяч доларів можна знайти і двокімнатну квартиру.

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