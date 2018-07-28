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Начальник відділу Київської митниці “погорів” на хабарі

28.07.2018

Начальник отдела Киевской таможни “погорел” на взятке

У Київській області затримали чиновника митниці, який за хабар хотів уникнути адміністративної відповідальності за корупцію.

Спочатку працівниками Нацполиции був викритий факт порушення посадовою особою митниці норм Закону України «Про запобігання корупції».

Однак потім правопорушник звернувся до співробітників УЗЭ в Київській області та запропонував поліцейським 5000 гривень за те, щоб вони не складали адмінпротокол і не направляли зібрані матеріали до суду, йдеться в повідомленні.

Фігурант затриманий у порядку статті 208 КПК України. Тепер, крім адміністративної відповідальності йому загрожує ще й кримінальна за хабарництво.

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