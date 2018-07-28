В американському штаті Північна Кароліна суддя розпорядився виплатити обдуреному чоловікові 8,8 мільйона доларів.



Причому гроші має заплатити коханця невірної дружини.

Позов до суду подав жертва подружньої невірності. Кіт Кінг, власник фірми, яка організовує шоу з велосипедними трюками, стверджує, що інтрижка дружини завдала йому серйозний матеріальний і моральний збиток.

За версією Кінга, він дуже любить Даніеллу. Вони одружилися в 2010 році. Незабаром у них народилася дочка. Кіту здавалося, що у нього ідеальний шлюб. Проте два роки тому дружина заявила, що більше не може з ним жити. Він запропонував не розлучатися в надії, що все налагодиться. Але погодився якийсь час пожити окремо.

Навесні 2017 року Кінг став підозрювати, що у Даніелли хтось з’явився. Йому вдалося зазирнути в її смартфон. Він побачив, що дружина часто розмовляє з одним з його підлеглих. Це був Франциско Уйзар III.

Кінг поговорив з чоловіком. Він попросив залишити Даніеллу в спокої. Проте розмова не допоміг.

Кіт був змушений звільнити Франциско, хоча той був цінним працівником. Кінг поніс значні збитки. Крім того, він переніс посттравматичний стресовий розлад.

Даніелла заявила на суді, що Франциско не можна звинувачувати за зруйнований шлюб. Вона підкреслила, що її сексуальні стосунки з новим чоловіком почалися вже після того, як вона пішла від чоловіка. Крім того, розрив з Кінгом стався за її особистою ініціативою.

Суддя все ж прийняв сторону обманутого чоловіка. Він зобов’язав Франциско Уйзара III виплатити Киту Кінгу 2,2 мільйона доларів у якості компенсації за завдану моральну та матеріальну шкоду, а також 6,6 мільйона доларів в якості штрафу.

Адвокат Уйзара повідомив, що його клієнт має намір подати апеляцію і оскаржити рішення суду.