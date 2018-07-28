В результаті законодавчої ініціативи сенаторів Костянтина Косачова і Олега Морозова можуть закритися всі візові центри в країні. Инфо24 розібрався, як зміни в законі можуть відбитися на роботі центрів і вплинути на виїзд росіян за кордон.

Ініціатива передбачає обов’язкову акредитацію всіх компаній, які надають росіянам посередницькі послуги при оформленні віз. Для того, щоб пройти акредитацію, візовим центрам потрібно виконати певні умови, деякі з яких не зможе виконати не зможе ні одна з контор, які працюють на території країни, вважає прес-секретар Російського союзу туріндустрії Ірина Тюріна.

«Критерії видачі акредитації зараз такі, що жоден з діючих операторів ВЦ отримати її не зможе. Як мінімум по одному пункту — частка іноземної участі в статутному капіталі», — говорить прес-секретар.

«Всім іноземним дипмиссиям в Росії доведеться або терміново міняти сервіс-провайдерів, або припиняти діяльність візових центрів».

Важко зараз зрозуміти, що ми отримаємо в підсумку, каже блогер і мандрівник Ілля Варламов. Але якщо візові центри припинять свою роботу, то ситуація буде така ж, як з американськими візами. «Після того скандалу, коли американці вислали наших дипломатів, а ми у відповідь їх, отримати американську візу в Росії стало практично неможливо. Консульства не справляються, чергу на візу більше року. Записатися на співбесіду неможливо. Люди змушені або відмовлятися від поїздок, або їхати отримувати візу в інших країнах. А це теж позначається на вартості».

У Російському союзі туріндустрії також підтверджують, що введення акредитацій компаній, які управляють візовими центрами в Росії, може призвести до їх закриття і появи черг в консульствах.

Радник керівника Ростуризму Дмитро Горін застерігає від паніки: «Та інформація, яку вчора розповсюдив ряд ЗМІ не відповідає дійсності. Це поки пропозицію до змін в федеральний закон, який буде активно обговорюватися в Держдумі і громадськістю. Досвід показує, що в процесі обговорення поправки до законів дуже сильно змінюються. Але ні про яке закриття візових центрів мови не йде. Жодне посольство або консульство таку інформацію не підтверджує».

Поправка, за словами Горіна, передбачає легалізацію туристичного бізнесу і відсікання компаній, які працюють нелегально. Чиновник упевнений, що ніхто не допустить створення незручностей для споживачів, тому що візові центри, які працюють на законних підставах – потрібні.

«Таких центрів у нас в Росії шість. Вони працюють і на інших ринках. Але оскільки вони працюють в російській юрисдикції, вони повинні виконувати наші вимоги щодо збереження персональних даних, збирання біометричних даних».

В Асоціації туроператорів Росії дещо інший погляд на ситуацію. Там заявили, що тільки одна з шести компаній в змозі виконати вимоги, які пропонують узаконити сенатори. Це компанія BLS Russia International Services Inc. Її російське юридична особа ТОВ «БЛС Інтернешнл Сервісес» на 80% належить фізичній особі – громадянці російської Катерині Олександрівні Карлиной.

Що пропонують сенатори

наявність у заявника (акредитованого особи) приміщень у праві власності або інших законних підставах, необхідних для виконання робіт у відповідній галузі акредитації;

наявність у заявника (акредитованого особи) філій (представництв) не менше, ніж в 20 суб’єктах Російської Федерації і не менше однієї філії в кожному Федеральному окрузі;

для юридичної особи— частка іноземної участі в статутному капіталі на день подачі заяви, у разі наявності іноземної участі, повинна становити не більше 20 відсотків; для індивідуального підприємця — наявність громадянства Російської Федерації;

відсутність у заявника афіліювання з юридичною особою та (або) фізичною особою, що здійснює туристичну діяльність;

наявність у заявника технічних засобів для обробки конфіденційної інформації, у тому числі біометричних персональних даних, які пройшли процедуру оцінки відповідності (атестованих і (або) сертифікованих за вимогами безпеки інформації) відповідно до законодавством Російської Федерації;

наявність у заявника сайту в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет», що містить інформацію про порядок здійснення його діяльності.

наявність у заявника, досвіду роботи в сфері надання послуг, пов’язаних зі збором і обробкою документів, необхідних для отримання візи для в’їзду/виїзду, від імені дипломатичних місій і консульських представництв, не менше 3 років;

відсутність податкових, судових та інших заборгованостей.

Сам Костянтин Косачов вважає, що акредитація потрібна, щоб юридично захистити права та інтереси споживачів від некваліфікованих і несумлінних виробників таких послуг. Персональні дані, включаючи біометричні, повинні зберігатися та оброблятися певним чином. «Ось для чого потрібна акредитація, в цьому єдиний сенс законопроекту», — сказав сенатор, уточнивши, що в другому читанні проект закону можуть внести поправки.

Косачов уточнив, що спочатку ініціатива про введення акредитації візових центрів була висловлена на засіданні галузевого відділення громадської організації «Ділова Росія» на тему «Регулювання діяльності візових центрів» 24 березня 2016 року. За підсумками тієї зустрічі «Ділова Росія» попросила Інститут законодавства і порівняльного правознавства при уряді Росії вивчити питання і видати рекомендації. «Підсумок — законопроект», — сказав сенатор.

«Ніяких заборонних намірів у нас (з Олегом Морозовим) як у авторів законопроекту немає і в помині. Це послуга, зручна населенню і сприяє розвитку туристичної галузі».

Співрозмовник Инфо24 у МЗС також зазначив, що потреба в такому законопроекті є. Але висловив сумнів у його якісної реалізації, яка б не порушувала інтереси як пересічних громадян, так і співробітників диппредставництв.

«Все буде залежати від того, як це все буде реалізовано на практиці. Це зажадає серйозних підготовчих заходів», — підкреслив він.

У посольстві Німеччини відмовилися коментувати законодавчу ініціативу Косачова і Морозова, а дипломатичні представники Греції, Франції і Великобританії не відповіли на запити Инфо24.