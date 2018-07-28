МВС і спостерігачі назвали число учасників мітингу проти реформи пенсій

На проспекті Академіка Сахарова в Москві завершився узгоджений з владою Москви мітинг КПРФ проти зміни пенсійного віку. У ньому взяло участь 6500 чоловік. Про це повідомили РБК в прес-службі ГУ МВС Росії по столиці.

Поліція і Росгвардия забезпечили охорону правопорядку і безпеки. Порушень громадського порядку допущено не було.

«На 13:30 понад 12 тис. осіб», — заявив РБК координатор проекту «Білий лічильник» Дмитро Нестеров. У той же час, як зазначив на своїй сторінці у Twitter координатор «Лівого фронту» Сергій Удальцов, на акцію по залученню уваги до пенсійного законодавства у Москві 28 липня вийшли близько 50 тис. осіб.

Учасники акції принесли з собою банери та плакати з закликами захистити пенсіонерів, скасувати підвищення пенсійного віку і провести референдум з цього питання, передає кореспондент «Інтерфаксу». Активісти вимагали відправити у відставку уряд і розпустити Держдуму.

Про те, що столична влада узгодили три мітингу проти пенсійної реформи напередодні повідомила РБК прес-секретар глави департаменту регіональної безпеки і протидії корупції Олена Романова.

Вона заявила, що 28 липня відбудеться хода представників КПРФ від вулиці Маші Порываевой до проспекту Академіка Сахарова. Після — мітинг чисельністю до 10 тис. чоловік. «Інтерфакс» з посиланням на КПРФ повідомляв, що в ході та мітингу братимуть участь відділення компанії, Рух на підтримку армії, Союз радянських офіцерів, Всеросійський жіночий рух «Надія Росії» і Ленінський комуністичний союз молоді.

Держдума 19 липня в першому читанні схвалила проведення пенсійної реформи. Згідно з пропозицією уряду, пенсійний вік для чоловіків і жінок буде підвищений до 65 і 63 років відповідно. Передбачається перехідний період: до 2028 року для чоловіків і до 2034 року — для жінок.