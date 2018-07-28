

Через потужні мусонні зливи в північному штаті Уттар-Прадеш (Індія) загинуло щонайменше 49 осіб.



“Не менше 49 людей загинули за останні дві доби в північному індійському штаті Уттар-Прадеш”, — йдеться в повідомленні.

Раніше в п’ятницю, 27 липня, повідомлялося про 27 загиблих. Найбільше жертв стихії зазначено в окрузі Сахаранпур, де загинули 11 осіб. Шість смертельних випадків зафіксовано в районі міста Агра, де розташований Тадж-Махал. Причиною смерті стали удари блискавок, обвалення дахів, падіння дерев, удари струмом внаслідок обривів ліній електропередач.

Мусонні дощі стали причиною підйому рівня води в багатьох річках, прибережні райони ряду міст, у тому числі столиці Уттар-Прадеш міста Лакхнау, який стоїть на річці Гомті, виявилися затоплені. Влада штату попереджають, що в найближчі дні зливи можуть продовжитися.

Щорічно в Індії в червні-жовтні настає сезон мусонних дощів. Цей період зазвичай супроводжується масовими стихійними лихами, які відбуваються в північних штатах — Біхар, Уттар-Прадеш, Західний Бенгал, Раджастан.