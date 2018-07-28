Є в Росії державна ідеологія? Конституція стверджує, що її не тільки немає, але й бути не може. Однак, якщо цю саму Конституція уважно почитати, подивитися інші законом, починаючи з Кримінального Кодексу, то можна сміливо стверджувати, що Росії – це країна з офіційною ліберальною ідеологією.

В Конституції прописані різні свободи, які є свободами саме розуміння ліберала, пріоритет приватного над державним і громадським і т. д. Справжній зразок ідеального консервативного лібералізму.

Правляча в країні партія, хоч єдинороси і не люблять про це нагадувати народу, є, згідно з установчими документами, ліберальною партією. Уряд і Президент вихідці з цієї партії. Переважна більшість представників влади, знову ж таки, є членами цієї ліберальної партії.

Оскільки народ, у своїй більшості, ліберальні ідеї не розділяє, то цього народу розповідають про Конституцію, яка забороняє… А хто зараз на цю Конституцію дивиться?

Оскільки лібералізм широко розлився по російських просторах, то природно припустити, що ліберали є самих різних поглядів і уподобань. Є справжні ліберали, як були справжні комуністи. Для справжнього комуніста центром ідеології (віри) й найвищої інстанції колись була Москва. Для справжнього ліберала таким центром є США. Оскільки лібералізм для справжніх прихильників вже давно ідеологію перетворився на подобу віри, то американський лібералізм – це істина в останній інстанції.

Якщо людина католик, то при всій любові до батьківщині він зобов’язаний визнавати Ватикан. Якщо я назву себе католиком, але почну стверджувати, що для мене центр католицької віри знаходиться не у Ватикані, а скажімо в Жмеринці, то католики оголосять мене, як мінімум, сектантом, а швидше за все – єретиком.

Звані «ліберасти» громадяни сильно ображаються, коли їх називають ще і зрадниками. А вони ж не зрадники – у них бог у Вашингтоні і його околицях.

В цьому і є основна причина конфлікту між справжніми лібералами, які орієнтовані виключно на Вашингтон ( а тепер і частково на Євросоюз), і лібералами-центристами, які сьогодні прорвалися у владу. Єдина Росія і Компанія з останніх сил намагаються побудувати варіант особливого російського лібералізму. Щоб, як у старовину, був свій «патріарх», рівний з патріархом Візантії. Як ми всі пам’ятаємо, так вийшло, з’явився свій глава церкви, після того, як Візантійська імперія впала. Але «наші» вірять, що їм вдасться побудувати царство щасливого суверенної лібералізму на землі в одній окремо взятій країні. Такого незалежного від колективного Заходу, але розділяє ту ж віру. Ще один самостійний центр ліберальної віри.

Тобто від ліберальної йде відмовлятися ніхто не хоче. Нинішня влада приймає і розділяє основні критерії і догми лібералізму. Наприклад, що приватне завжди ефективніше державної. Чому? А тому! Так стверджує ліберальна віра, яка не може піддаватися сумніву.

І марно імениті економісти доводять, що в Росії без активної участі держави в економіці, країну не підняти, потрібен симбіоз державного і приватного. Як мінімум. Але уряд цього не хоче приймати. Це проти їхньої віри і тут логіка, математика та інші науки не працюють. Так чому приватне ефективніше державного?

А уряд у нас державне чи приватне? Може бути цим панам залишити держслужбу, оскільки всі державне неефективно? Або вони знаходяться в уряді саме для того, щоб кожен день доводити росіянам неефективність держави?

А чому сьогодні валиться створений США світопорядок? Китай став потужною світовою державою і створив таку економіку, яка, експерти в цьому не сумніваються, дуже скоро пережене США і швидко піде вперед. А США і весь ліберальний західний світ буде стабільно і з дедалі більшим відривом програвати. А за Китаєм, буквально в спину дихає, йде соціалістична Індія. І є всі підстави вважати, що Китай буде не тільки сам рости, але і буде створювати соцтабір з країн, де буде домінувати державна економіка, тобто де державне, як модель економіки, буде сильніше й ефективніше приватного в окремих галузях. А це гарантований крах ліберальної моделі, як віри: програє сама «передова» і гаряче рекламована вітрина лібералізму – економіка.

Це вже об’єктивна реальність.

І чому наш уряд тримається за ідеологію (і економічну модель), яка явно програє і зараз йде до наростаючого кризи? На чому сформувалися наші еліти? Де їх базис? На приватизації вони виросли. На крадіжці. Почати модернізацію економіки Росії – це ущемити в правах нинішній правлячий клас. Наскільки це можливо?

Давайте згадаємо, як відміняли кріпосне право в Росії. Розсудливі громадяни країни, у тому числі і високі держчиновники, розуміли суть проблеми і виступали за скасування кріпосного права, як явного гальма економічного розвитку країни. А тодішні еліти були проти. Цар був проти – боявся дворянського гніву.

Влада, в кінцевому підсумку, прийняла правильне рішення. Але було вже пізно. Ситуація в суспільстві «повернулася на революції». Не дарма ж всі теоретики марксизму-ленінізму, історики і т. д. у своїх працях стверджують, що основним джерелом революцій 1917 року стали запізніла реформа з скасуванням кріпосного права. Суспільство, як система, було підірвано очікуємо назрілих реформ і почався прискорюваний процес розкладання всієї політичної системи. Навіть монархія змушена спиратися на народ, хоч це і не так явно видно, як в демократичному суспільстві, де влада виборна.

Влада, яка своїми діями підриває в собі довіру, навіть абсолютна монархія, – приречена.

В російському суспільстві, у всіх класах, визріло переконання, що будь-яка трансформація і перерозподіл влади, будь-які реформи при монархії – це погано і ще гірше, ніж було. І щоб влада вже не робила, на які б поступки не йшла – ці поступки вже працювали проти влади – вони сприймалися суспільством як слабкість. Наступні скасування реформ сприймалися суспільством, як посилення реакції. І ще один крок до революції.

Державна влада стала неефективною, оскільки у неї не було підтримки в народі. У такій ситуації вже Столипін з Вітте країну від потрясінь не врятують. Віри влади немає і навіть самі правильні, і самі потрібні реформи масово саботується. Реформаторів ще й починають відстрілювати. Як пособників ненависної влади.

А зараз ліберальний світопорядок ламається. Трамп його руйнує не за власним бажанням – це відповідь американської еліти на зростання соціалістичних (без перебільшення) економік Азії і на можливе відродження світового соціалізму на чолі з Китаєм. У США вважають, що повернувши країну в період «обмеженого ізоляціонізму», скинувши з себе утримання збиткової ліберальної моделі, а США дійсно дорого обходиться загальне ліберальне щастя, вони матимуть час на пошук нової моделі, яку можна буде протиставити гібридної (державно-приватної) економіці Китаю і його реальних і потенційних союзників.

Сучасній Росії в цій майбутньої конструкції немає. Вписатися в ліберальну глобальну модель не вийде, оскільки ця модель валиться. Там зараз для «своїх» пряників не вистачає. Тим більше не вдасться створити вдалу модель російського лібералізму – для цієї моделі у Росії, крім кремлівських мрійників, нічого немає. І не буде союзників. А крім того, велика частина населення цю ідеологію не підтримує. Особливо в світлі пенсійної реформи і прийдешнього підвищення податків на все.

Повернутися до державної економіки? На цьому полюсі вже є лідер – це Китай. Росія від місця можливого лідера в цьому співтоваристві відмовилася, повісивши на себе ліберальний ярлик. Зайняти якесь значуще місце в створюваному Китаєм полюсі сили ліберальна Росія не має шансів – це як якщо б у часи СРСР якась капстрана , наприклад ФРН, захотіла б прилучитися до табору соціалізму, побажала б користуватися всіма перевагами такого союзу, але продовжувала б всередині країни дотримуватися капіталістичної ідеології.

СРСР б таку країну в соціалістичну співдружність прийняв (все добре, що робить противника слабкіше), але тримав би цей «парадокс» досить далеко від реальних органів влади і прийняття рішень у системі. На шістдесят шосте ролях. Це чужий серед своїх. Саме так зараз виглядає «союз» Росії з Китаєм. Приблизно, як союзники США і Англія для СРСР під час Великої Вітчизняної війни. Чим ця дружба закінчилася, ми всі прекрасно знаємо. І китайці все прекрасно розуміють. Їм тісних союз з ліберальною Росією не потрібен. Можливо тільки тимчасове партнерство до досягнення своїх цілей.

З усього цього можна зробити досить невтішний висновок: лібералізму, як державної ідеологія, в Росії в середньостроковій перспективі не буде – надто утопічну модель нинішні російські влади намагаються завести. І обійдеться країні цей експеримент куди дорожче, ніж навіть участь у Другій світовій війні. Вже втрачені величезні території, відбулася деіндустріалізація, втрати населення з початку «демократичних перетворень» просто кошмарны, матеріальні втрати… Війна для СРСР обійшлася дешевше. І найстрашніше – це ще не кінець. Ми знову стоїмо на порозі світового глобального, без всякого перебільшення, протистояння, переділу світу та зон впливу, або, якщо більше подобається, на порозі великої війни. Тільки тепер Росія більше схожа не на суверенна держава з інтересами якого будуть рахуватися, а на п’яте колесо, яке заважає всім.