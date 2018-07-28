Американські військові повинні приступити до розробки датчиків і зброї космічного базування, призначених для виявлення пуску і перехоплення балістичних ракет відповідно, пише автор The Drive Джозеф Тревітік.

Експерт зазначає, що подібні вимоги до Агентства з протиракетної оборони США прописані в проекті військового бюджету на 2019 фінансовий рік, узгодженому сенатом і палатою представників Конгресу Сполучених Штатів. Проект закону, якщо його підпише президент країни Дональд Трамп, зобов’яже Пентагон почати розробку зброї космічного базування навіть у тому випадку, якщо це вимагатиме перегляду національної стратегії ПРО (тобто «Оглядового доповіді з протиракетної оборони»), що може зіткнутися з запереченнями військових.

Датчики виявлення пуску балістичних ракет повинні бути розгорнуті в космосі не пізніше 2022 року. Космічна зброя буде «орієнтоване на регіони», тобто здатне реагувати на загрози, що виходять тільки з конкретних частин світу, наприклад Ірану або Північної Кореї. Такі засоби, зазначає The Drive, повинні перехоплювати ракети вже на стартовому ділянці траєкторії.

Тревітік зазначає, що в даному випадку фактично мова йде про відновлення програми стратегічної оборонної ініціативи SDI (Strategic Defense Initiative), згорнутої через два роки після розпаду СРСР (в 1993 році). «Чверть століття потому військові США, схоже, готові спробувати ще раз, а Конгрес, схоже, хоче його [проект] просунути», — пише експерт.

Тревітік відзначає, що за останні роки «технологія значно просунулася вперед», зокрема, щодо твердотільних лазерів, мікрохвильового зброї і рельсотронов. З іншого боку, експерт задається питанням про ціну розміщення такої зброї в космосі і припускає, що збільшення числа звичайних протиракет може обійтися набагато дешевше.

У квітні один з архітекторів програми SDI Анжело Кодевилла заявив, що протистояти новітнім російським і китайським міжконтинентальним балістичним ракетам можуть тільки дві системи космічного базування: орбітальні оптичні датчики, що виявляють наземні пуски, і лазери, знищують ракети.

У березні 2018-го президент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним зборам заявив про наявність у розпорядженні країни зброї, яка здатна «гарантовано долати всі існуючі і перспективні системи протиповітряної і протиракетної оборони».

У лютому глава Стратегічного командування Збройних сил Сполучених Штатів генерал Джон Хайтен для протидії російському і китайському гіперзвуковому зброї предложилсосредоточиться на засобах космічного базування для запобігання запуску і ліквідації балістичних ракет і гіперзвукових літальних апаратів.

Оголошена в березні 1983 року 40-м президентом США Рональдом Рейганомстратегическая оборонна ініціатива передбачала розгортання систем космічного базування, які, за задумом творців, неможливим поразку територій США і країн-союзників міжконтинентальними балістичними ракетами супротивника.