Пильні громадяни в усьому бачать змова чекістів, закручування гайок і Залізна завіса. Ось зараз введуть для візових центрів безглузді вимоги, візові центри їх не дотримаються, всі закриються, візи ми отримати не зможемо, нікуди поїхати не зуміємо – а закордон ухвалить дзеркальні заходи і до нас теж ніхто не приїде.

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Тільки ті три дивака, яким так сподобалося на чемпіонаті світу, що вони за паспортом вболівальника повернуться в Росію знову, а потім ще раз. Але з Нового року і ці фанати своїх збірних і нашої країни назавжди залишаться без нас, тому що саме в новорічну північ Fan ID перетвориться на гарбуз. А Росія знову перетвориться в закрите акціонерне товариство і для більшого ефекту введе ще й виїзні візи, як при радянській владі, з обов’язковим співбесідою перед поїздкою в райкомі «Єдиної Росії».

Насправді, політики тут ніякої немає, а є як завжди банальна жадібність. Адже всяка сертифікація – це гроші. Держава довставалось з колін і достабилизировалось до такої міри, що дере жмут з будь-вівці – хоч паршивої, хоч волохатою, хоч взагалі з барана. Вигадуються все нові прямі і непрямі податки, збори, акцизи, податки, церковні десятини.

Держава не розуміє, що якщо він зараз дасть бізнесу більше свободи, то через деякий час бізнес компенсує це в потрійному розмірі. Тому що обороти зростуть, виробництво збільшиться, послуг і товарів буде більше. Але ніхто у нас не хоче заглядати не те що за горизонт, а хоча б просто в завтрашній день. Дірки латати треба зараз, дерти три шкури з усіх потрібно негайно. А оскільки люди вони ще й самі по собі бездарні, то придумують всяку нісенітницю на кшталт необхідного трирічного досвіду роботи на ринку видачі віз. Але якщо ні один візовий центр в даний момент не відповідає свіжим вимогам, а нові фірми ще не створені, то звідки у новачків з’явиться три роки стажу?

Ми народ міцний. Кому треба в Америку, тепер їдуть в Латвію чи Грузію і отримують візи там. А чо – заодно Ригу і Тбілісі подивимося! Так може і не поїхали б в Тбілісі – а тут відмінний привід знайшовся. Ми народ терплячий. То розпоряджалися переносити іноземні сервери в Росію, інакше весь інтернет закриємо – нічого як-то перенесли, Мережа не закрили. Закон Ярої повинен був скинути всіх мобільних операторів, а змусити нас платити за дзвінки за цінами середини 90-х, коли мобільник був розкішшю. Але нічого, копошимся як-то, і оператори пихтять, але процвітають.

Заборонили жратву іноземну – не біда, їмо замість сиру дігтярне мило і столярний клей, та ще причмокиваем. Так що і з візами як-небудь викрутимося. Тим більше що переважна більшість громадян Росії не тільки не були ніколи за кордоном, але навіть і закордонних паспортів не мають. Для них вся ця розмова – нісенітниця. А почуття вони відчувають прості: поїздили – і буде, не хрону по закордонах кататися, коли ми навіть доїхати до райцентру не можемо.

