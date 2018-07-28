Кримінальний суд в Каїрі в суботу, 28 липня, ухвалив рішення засудити до смертної кари 75 осіб.



Про це пише DW.

Відомо, що серед засуджених є і лідери нині забороненого в країні руху “Брати-мусульмани”, а також прихильники колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі.

Справа стосується 739 осіб, які звинувачуються у вбивствах і протизаконних акціях протесту.

Слід зазначити, що рішення суду є попередніми, тому має бути затверджено релігійної владою країни.

Остаточні вердикти винесуть 8 вересня цього року.