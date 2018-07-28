Дефіцит державних коштів бюджету України за підсумками перших 6 місяців року склав 9,78 млрд гривень, тоді як у 2017 році держбюджету за цей період був зведений з профіцитом 29,04 млрд гривень.

Так, загальний фонд бюджету за півроку зведений з дефіцитом 12,98 млрд гривень, тоді як в минулому році дефіцит загального фонду держбюджету склав 1,7 млрд гривень.

З урахуванням раніше оприлюднених даних, в червні держбюджет був зведений з дефіцитом 0,58 млрд гривень, проте за загальним фондом був зафіксований профіцит близько 1,22 млрд гривень.

Держказначейство зазначає, що запозичення в першому півріччі поточного року склали по загальному фонду 84,15 млрд гривень при плані на цей період 139,3 млрд гривень, тоді як погашення – 104,73 млрд гривень при плані 106,54 млрд гривень.

В спецфонд у січні-червні було залучено 2,7 млрд гривень позик при плані на весь рік 17 млрд гривень.

Приватизація за перше півріччя 2018 року принесла всього 0,05 млрд гривень з очікуваних 4,58 млрд гривень, що навіть менше 0,11 млрд гривень за цей же період 2017 року.

Зазначимо, дефіцит державного бюджету в лютому 2018 року становив 9,5 млрд грн, дефіцит зведеного бюджету за лютий становив 5,2 млрд грн.