У суботу, 28 липня, в різних містах Росії проходять мітинги проти підвищення пенсійного віку “Немає пенсійну реформу”, організованих Компартією РФ.

У Санкт-Петербурзі на площі Леніна зібралося близько трьох тисяч осіб. У Москві за оцінками “Білого Лічильника” в Twitter до 12:00 на територію ходи пройшло 5,4 тисяч осіб.

Акції також пройшли в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новгороді, Південно-Сахалінську, Владивостоці, Хабаровську, Новосибірську та інших містах.

У Москві акція почалася на проспекті Сахарова. Тут люди тримали в руках плакати із закликом “Путін, поживи на народну пенсію”.

Фото: twitter.com/olyakuznetsova

У Петербурзі на мітингу проти пенсійної реформи зажадали відставок в уряді і 6-годинного робочого дня.

Мітинги проти підвищення пенсійного віку вже пройшли на Далекому Сході.

Фото: echo.msk.ru

В Оренбурзі під час мітингу відключили електрику. Виступаючим довелося говорити в мегафон, а організаторам – принести і запустити генератор. У Петропавловську-Камчатському учасники мітингу вимагали відкликати з депутатів Держдуми від регіону – Ірину Ярину і Костянтина Слыщенко

Волгоградські комуністи вивели на мітинг проти пенсійної реформи Князя Темряви.

Фото: twitter.com/_v1ru

Фото: echo.msk.ru

Фото: echo.msk.ru

Нагадаємо, 19 липня Держдума прийняла в першому читанні законопроект про поетапне підвищення віку виходу на пенсію в Росії з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Ініціативу уряду підтримали лише депутати “Єдиної Росії”.