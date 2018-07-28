Кадр з фільму «Лихоманка суботнього вечора» (1977), в якому Джон наш Траволта хвацько отпрлясывает під диско-наспіви гурту Bee Gees.

Стихія танцю, настільки ж давня, що і саме людство, рідко кого в молодості залишала байдужим. Навіть ті, хто говорив, що не хоче втрачати час на «дрыганье ногами», просто таким чином приховували свою сором’язливість. А танцювати в молодості хочеться всім. Бо де ще в період переходу з кількості в якість юні тіла різної статі можуть злитися в екстазі один з одним? Тільки в танці. Інша справа, що в різні часи і в різних суспільствах ця ритмічна сексуальна прелюдія устатковувалася по різному. В радянському суспільстві, природно, була своя специфіка. Пов’язана вона була зовсім не з тим, що сексу в СРСР не було. Відповідально заявляю, що секс в СРСР був, та ще який! В якій іншій країні скажені сперматозоїди могли змусити юного радянського Ромео, ризикуючи зламати собі шию лізти (з пляшкою портвейну в кишені піджака) по балконах закритого на ніч гуртожитку на який-небудь восьмий поверх, де чекала його тремтяча Дездемона, розпалена перевиконанням денного плану на комвольно-суконному кобмбинате. Разом з Дездемоной в тій же кімнаті сиділо ще кілька дездемоновых подруг, які чинно отпивали свою частку портвейну, а потім відчалювали спати, роблячи вигляд, що не чують лютого скрипу раъзебанной в смерть гуртожитській ліжка і дикого сопіння Ромео і Джульєтти. Був в СРСР секс був, не сумнівайтеся. Зараз такого немає. Але якщо секс, то повинні були організовуватися і танці, на яких змовлялися між собою юні радянські будівельники комунізму. Ось зараз ми про це і поговоримо – в сенсі, про танці, а не про секс.

Тільки заздалегідь попереджаю, що все, про що тут піде мова нижче, стосується лампового брежнєвського СРСР, тобто періоду кінця 70-х – початку 80-х років. При Горбачові вже багато чого змінилося в кращу сторону в плані танцювального дозвілля молоді. Коли я в складі студентського оперторяда в кінці 80-х в кінотеатрі «Зоряний» охороняв дискотеку від спроб проникнення на неї сторонніх юних жителів столиці СРСР, то би вражений від надлишку на дискотеці всяких крутяться і виблискуючих на всі боки штуковин, а також різними чудовими колонками, порівнюючи це з тієї убогістю, яка випала на мої шкільні роки. Так, при Брежнєві такого не було.

Коли в СРСР проникло слово «дискотека», сказати не беруся. У всякому разі, вже в кінці 70-х це слово досить міцно закріпилося для позначення танців-шманцев-обжиманцев різного ступеня насиченості. Навіть цинічні анекдоти ходили ось такого приблизно змісту: «Сьогодні у нас в таборі дискотека! Кулеметнику Гансу привезли два нових диска!» Всі розуміли багатошарову смислову гру цього короткого анекдоту. Цікаво, тим, хто народився і виріс вже поза цією радянської середовища, зрозумілий цей анекдот? Втім, це не важливо.

Танці. Кадр з фільму «Початок»



До появи в лексиконі радянської молоді словечка «дискотека» танцю називалися просто і без затій – танці. В кінці 60-х – початку 70-х в теплу пору року молодь обжималась під музику на спеціальних танцмайданчиках або танцверандах. У фільмі «Початок» (1970) і «Велика перерва» (1973) візуально можна спостерігати цю самі танцмайданчика.

Танцмайданчик. Кадр з фільму «Велика перерва».



Втім, якщо зацінити такі фільми, як «В моїй смерті прошу винити Клаву К.» (1979), «Спадкоємиця по прямій» (1982) або «Не можу сказати “прощавай”» (1982), то ми на власні очі побачимо, що і у кінці 70-х – початку 80-х ці танцмайданчика нікуди не поділися.

Міліція і дружинники перед входом на танцмайданчик. Кадр з фільму «В моїй смерті прошу винити Клаву К».



Бо це був найдешевший спосіб проведення танців.

Кадр з фільму «Спадкоємиця по прямій»



Шматок заасфальтованої приблизно круглої поверхні і невелика естрада – більше нічого й не треба.

Кадр з фільму «Не можу сказати “прощавай”»



У більш прохолодну пору року потанцювати можна було в кафе або ресторані. Як це показано, наприклад, у фільмі «Рідня» (1981) або «Золота міна» (1978).

Танці в ресторані. Кадр з фільму «Рідня».



Втім, в кафе і ресторанах можна було танцювати і влітку. Взагалі, в ресторанах танцювали люди солідніше, так сказати, а танцмайданчиках – молодь і ті, хто простіше.

Іііі-ииыых! Кадр з фільму «Золота міна»



Бували ще й танці у фойє якого-небудь Будинку культури чи кінотеатру, як це показано у фільмі «Афоня» (1975).

Кадр з фільму «Афоня»



До початку 80-х народ танцював переважно під «живу музику», тобто під бацанье який-небудь місцевої ВІА, яка зазвичай перепевала пісні, які в цей момент були на слуху. Зазвичай в радянських фільмах, коли показували виступ якоїсь групи, то зазвичай за кадром звучала досить професійно записана «фанера». Найбільш автентичне звучання самопальної групи я знайшов тільки у фільму «Вийти заміж за капітана» (1985).

На танцях зазвичай грали «самодіяльні», або дворові групи. Кадри з фільму «Вийти заміж за капітана».



Цей милий самопальний звук, який надається такий ностальгією. Ну і. мабуть, як автентичного самопального звуку «дворової команди» можна порекомендувати пісні з фільму «Пацани» (1983).

Кадр з фільму «Пацани».



Проте все, що я описав вище, було танцями переважно для статевозрілих радянських громадян, які давно закінчили школи. А школярі, руді? Їм теж хочеться танцювати. І може навіть більше, ніж дорослим. Бо їм потрібніше.

Якщо взяти піонертабору, куди відправлялися відбувати заохочення у вигляді літнього відпочинку радянські піонери зазвичай розпорядок будувався таким чином: один день після вечері – кіно, а наступний – танці. Ось, до речі, в 70-е – а востаннє я був у піонертаборі в 1979 році – танці ще називалися танцями.

Танці були дуже простими. Зазвичай вони проходили в приміщенні табірного клубу (привіт тобі, кулеметник Ганс!) або на танцверанде, якщо така мала місце бути. Радист ставив якісь пластинки і піонери танцювали. Ось приблизно так, як показано у фільмі «Сто днів після дитинства» (1975). Якихось особливо вишуканих іноземних шлягерів я не пам’ятаю. Найбільшими хітами були радянські пісні: «Ти пам’ятаєш пливли у височині, коли згасли дві зірки, але лише тепер мені зрозуміло, що це були я і тыыыыы» і «По французькій стороні на чужій планеті» – це були шлягери у всіх піонертаборах, в яких я бував. Решта – опційно.

Кадр з фільму «Вийти заміж за капітана». Це танці в сеьском клубі, а не пионерлагерном, але різниця не велика.



Якого-небудь світлового оформлення не було. Просто зал клубу, іноді навіть із звичайним освітленням – хоч у другій половині 70-х народ вже став просити вожатих зробити легкий «інтим», тобто злегка приглушити світло.

Дорослі піонери танцювали «по-дорослому», тобто притискаючись тілами і головами один до одного. Клопи з молодших загонів танцювали «по-піонерськи». Для тих, хто там не був, поясню. Це коли піонер і піонерка танцюють один з одним на відстані витягнутих рук. І дивляться в різні боки. У піонера руки лежать на талії піонерки, у піонерки руки лежать на плечах – трохи. Все дуже пристойно і скромно.

Швидкі танці (ну під ту ж «По французькій стороні») танцювали в колі, практично точно так само, як робили це мисливці верхнього палеоліту перед тим, як відправитися на полювання. Тільки у піонерів копій не було. Вірніше іноді звичайно були, дбайливо зроблені з кущів ліщини, але на танці списи не приносили. З міркування безпеки – щоб вожаті не відібрали.

На фото: Монтаж обладнання дискотеки на літній сцені п/л «Орлятко», 1984 рік. Автор: Смирнов Ігор



Але піонертабір – це тільки літо. А що ж, під час навчання радянські школярі не танцювали? Танцювали. До шкільному актовому залі, як правило. Інший раз бували класні вечори – це коли все чинно пили чай з печивом і танцювали під принесені ким-небудь пластинки, прокручувані на класній роздовбаному програвачі. Але бували час від часу і загальношкільні вечора. І ось тут ми підходимо до найцікавішого.

Отже, повернемося знову до дискотеці. Як я вже сказав, я не знаю, коли це слово увійшло в лексикон радянської молоді. Але коли воно увійшло, виникло розуміння того, що дискотека – це щось трансцендентне ніж банальні танці. Танці – це звичайний зал і ансамбль (ВІА, група) на сцені, не дуже струнко співаючий різні пісняр (іноді, о жах, співаючий навіть по-англійськи). Але дискотека – це… А що це взагалі таке?

Ну очевидно ж, що дискотека якось пов’язана з дисками. Не з дисками кулеметника Ганса, звичайно, а з дисками, на яких записані пісні в стилі – і це теж не сюрприз – в стилі диско. А хоча б, і не диско, не суть. Головне, щоб це були пісні, під які можна було танцювати – медляки і що-небудь ритмічне.

На фото: Олімпійське село. Дискотека. 1980 рік. Автор:Віталій Савельєв



Проте вже тут крилася перша засада. З дисками нормальних груп в СРСР був повний аллес капут, як казав Сава Игнатьич. Де їх взяти? Було дуже невелика кількість дисків західних груп, випущених за ліцензією на фірмі «Мелодія». Наприклад, були такі диски гурту «ABBA» або «Boney-M». Але не будеш же на кожній дискотеці ганяти одне і теж. А крім того, до початку 80-х ABBA і Boney-M вже не були такими популярними, як раніше. Народ вже чув і про Донну Саммер, і про… – загалом, багато чого чув. А де взяти диск, наприклад, з композицією суперпопулярної на початку 80-х пісні «Готель Каліфорнія» групи «Eagles»? Або той же Pink Floyd з його душу раздирающими медляками? Ні, звичайно, у інших громадян були рідні диски цих груп. Але якою моральна людина на дискотеку у школу віддасть диск вартість в татову зарплату, щоб його крутили на якомусь радянському непотребстве, зі злим глузуванням званому програвачем для грамплатівок.

Ні, рідні диски і взагалі платівки («пласти») для радянської шкільної дискотеки були не варіантом. Але зате до другої половини 70-х радянська радіоелектронна промисловість зі скрипом, але налагодила випуск досить пристойних котушкових магнітофонів і у деяких будинку вже були такі магнітофони. До речі, відразу скажу тим, хто почне в коментарях заливати, що мовляв такі магнітофони в СРСР були у всіх. Хер вам нани, а не у всіх. Як раз мало в кого були хороші котушкові магнітофони. А до того часу – кінець 70-х – початок 80-х – вже до широких мас молоді дійшло, що звук на дискотеці повинен бути максимально гучним і максимально якісним, а не якийсь страшний хрип і тріск. Загалом, як не крути, був потрібний катушечный магнітофон високої якості. Вірніше, навіть два магнітофона. Навіщо дві? А ось зараз поясню технологію підготовки до дискотеці, тоді самі зрозумієте.

Оскільки, як ми з’ясували, справжні диски на радянській шкільній дискотеці були виключені, то, стало бути, не могло бути здійснено те, що робить діджей, а саме – як тільки програє одна пісня, відразу ставить диск з іншою піснею і, таким чином, з величезною пачки дисків в будь-який момент може вибрати і поставити потрібну композицію. З магнітною стрічкою таке майже виключено. Тому в радянських умовах для дискотеки спеціально готували стрічку, що складається із заздалегідь відібраних пісень. Таким чином, на одному магнітофоні стояла стрічка, яку потім передбачалося програвати на дискотеці, а з другого магнітофона на перший записувалися ті або інші композиції. Тобто на магнітофон-джерело постійно ставилися все нові і нові котушки з альбомами різних груп, на них знаходилася потрібна композиція і потім записувалася на перший магнітофон. І так пісня за піснею на кілька годин. Звичайно записували не одну котушку, а кілька – прозапас. Природно, робилося це все сильно заздалегідь.

Зі звуком теж сяк-так до початку 80-х вже стало краще. Принаймні, у школах вже з’явилися може і не вищого класу, але більш або менш пристойні підсилювачі з колонками, до яких і підключався під час дискотеки катушечный магнітофон, на якому крутилася заздалегідь підготовлена плівка з усіма піснями.

Отже, приміщення у нас є – актовий зал. Апаратура є – катушечный магнітофон і підсилювач з двома колонками (зазвичай це був межа акустичної оснащеності для шкільної дискотеки). Музика теж є кілька котушок години на 3, а то і більше заздалегідь записані. Ну що, проводимо дискотеку?

Щас! А світло? Яка ж це дискотека без світломузики? І ось з цим в умовах лампового брежнєвського СРСР був сама засада.

Підсилювач з колонками був у школі (а іноді і в кого-небудь із школярів), котушкові магнітофони були далеко не у всіх, але все ж знайти їх теж не було якогось особливого праці. А от де взяти світломузику? Вона просто не продавалася в радянських магазинах. Не було такого побутового товару, як «світломузика» в СРСР. Що робити?

І ось тут починалося творчість. Що потрібно для світломузики? Власне, два елемента: електронний пристрій, який приймає на вхід аудіосигнал, а на виході підключено до блоків лампочок, якими воно, власне, і диригує. Таким чином, проблема світломузики розпадалася на дві проблеми: де взяти електронний пристрій, який, власне, і забезпечує всю красу миготіння лампочок, друге – де взяти блоки лампочок для світломузики.

Перша проблема вирішувалася зазвичай яким-небудь особливо просунутим в радіоелектроніці школярем. Сама по собі схема світломузики – не біном Ньютона, спаяти її не складно. Але в умовах розвиненого соціалізму, як ви розумієте, найбільша складність – це дістати для неї деталі, особливо тиристори. Але врубающиеся у справу паяння люди зазвичай мали свої потаємні місця, в яких вони це все знаходили – десь щось купив, щось знайшов на звалищі, в загальному, викручувалися. Правда в результаті світломузика представляла з себе якусь сутність, розкидану на столі з купою переплетених дротів і все це треба було дуже обережно переносити. Я взагалі ні разу не бачив, щоб у радиоумельца, у якого вистачало терпіння знайти всі деталі (не вдаючись до допомоги радянської торгівлі) і спаяти їх як треба, вистачило б після цього терпіння, щоб для свого дітища зварганити більш або менш пристойний корпус. Мабуть радіоаматори дуже не люблять столярні роботи або роботи по металу. І тільки в армії я вперше побачив, що самопальна світломузика може упаковуватися в такий красивий – саморобний ж – корпус, що виглядає як справжня.

Ось як-то так виглядала самопальна світломузика, для якої забули зробити корпус.



Але повернемося до дискотеці. Отже, світломузика як така є. Далі – світлові блоки. У нас це робилося так. Спершу з ДСП робилися ящики з передньою кришкою з круглими отворами під лами (зазвичай по чотири отвори на ящик). Про те, що ДСП в радянських магазинах теж було відчайдушно не купити, тому все доводилося шукати на звалищах, випрошувати у робітників, красти нарешті (ламповий СРСР). А до цих отворів приделывались відбивачі від фар вантажних автомобілів. Чи варто уточнювати, що і ці відбивачі від фар теж ніде не продавалися і з’являлися в організаторів дискотек в результаті жахливих пошуків де доведеться. Ну а там вже до кожного відбивача прилаштовували патрон з цоколем під звичайну лампу. Ну все це збиралося як годиться.

Лампи можна було взяти звичайні і пофарбувати. А можна було згорнути святкових вуличних гірлянд, що, як ви розумієте, для радянської молоді куди краще.

На фото: саморобний блок лам для світломузики. Хтось ці самопальні штуки сьогодні навіть продає.



Іноді, до речі, умільці не обмежувалися тільки світломузикою у вигляді миготливих лампочок, але ще й виготовляли стробоскоп. Теж цікава тема, і теж все робилося на подножному корму з чого доведеться. Але зате який був ефект!

Ну що, начебто все готово. Однак, як мовиться, немає межі досконалості. Для хорошої дискотеки в самий раз стане в нагоді дзеркальна куля, який крутиться під стелею і пускає кольорові зайчики в різні сторони. Його зробити простіше простого. Береться дзеркало і розбивається на дрібні шматочки. Потім береться звичайний шкільний глобус і обмазується клеєм. Потім всі осколки дзеркала приклеюються на глобус. Виходить – люкс-прима.

Якщо зовсім круто – можна приробити до цього дзеркального кулі моторчик, тоді він буде крутитися сам. Але з моторчиком теж буває засідка. Тому можна його просто підвісити на стрічці, на не дуже великій висоті, і час від часу закручувати злегка і відпускати – він вам і буде крутитися і пускати зайчики.

Ось тепер здається все, можна проводити дискотеку. І все ж, хочеться ще вишеньки на торт. Що у нас буде вишенькою? Правильно – проблисковий маячок, як на спецтехніці. Крутиться під час шкільної дискотеки проблисковий маячок створює таке відчуття, ніби ви танцюєте в клубі на Манхеттені.

А де його взяти? Ось вже чого навіть близько не було в радянських магазинах. А кмітливість на що і радянські навички? Отже, щоб отримати проблисковий маячок для дискотеки, потрібно роздягнути який-небудь спецавтомобіль. Найкраще звичайно міліцейський або швидку допомогу – у них сині проблискові маячки. Але це дуже складно і небезпечно. Що ж робити? Бінго! А на що ж нам дана снігоприбиральна техніка? За радянських часів таку техніку зазвичай залишали без всякої охорони на якомусь просторому видному місці. Однак хто там вночі з навколишніх будинків буде спостерігати за цією технікою? Загалом, викрутити проблисковий маячок жовтогарячий з снігоприбиральної машини – зовсім не складно, благо сам маячок кріпиться на якійсь подобі металевого стакана, в якому знаходиться і мотор, і всі інші деталі механізму. Все і делов-то – відкрутити декілька болтів на даху автомобіля, підчепити «стакан» і з силою вирвати його, щоб відірвати дроти. Ну а далі бігти що є сили в нічну темряву. Я один раз брав участь у такій операції. З мене одного разу вистачило. Зате ми стали володарями цього проблискового маячка для дискотеки.

Ну ось таким чином зазвичай і комплектувалися шкільні дискотеки в простих школах для простої радянської молоді. Деякі теоретики пропонували ще робити «дим», взявши сухий лід і виливаючи на нього горчу воду під час повільного танцю. Може хто-небудь і справді таке провертав, але я з таким не зустрічався.

Загалом, ось такі були шкільні дискотеки в кінці 70-х – початку 80-х. Романтика! Зараз цього немає. Прийшов у магазин, купив все що треба або взяв в оренду. З туги померти можна. Не раніше, в ті славні часи, коли трава була зеленіша.

На цьому сьогодні у мене все.