Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила, що близько двох мільйонів українському можуть бути інфіковані вірусом гепатиту С.

За словами керівника Моз, в Україні офіційно зареєстровано 53 тисячі людей з гепатитом С.

Супрун пояснила, що багато хто не стають на чергу на лікування і не реєструються, так як не вірять в допомогу.

В. о. міністра повідомила, що в 2018 році Моз почне закуповувати інноваційний курс лікування, який коштує в США $ 8,5 тис. за $ 89.

“Курс лікування буде не тільки через держпрограму. Та ж ціна буде в аптеках для тих, хто не хоче чекати в чергах або йти через держпрограму “, – пояснила Супрун.

Зниження вартості ліків вдалося домогтися шляхом закупівель через міжнародні організації.

Очікується, що завдяки зниженню ціни Моз зможе пролікувати в 2019 році вже 6 тис. Пацієнтів, а близько 50 тис. Осіб. Про це сказав гендиректор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.