З-за лісових пожеж у Греції загинуло щонайменше 88 людей.

Грецька пожежна служба після проведеного дослідження спростувала припущення влади, що причиною пожежі є підпал і заявила, що лісові ділянки загорілися через недбалість.

Як наголошується, ймовірно, пожежа почалася через певного місцевого жителя, який запалив багаття. За інформацією джерел видання, владі відомо ім’я людини, через недбалість якого відбулися масштабні пожежі в країні.

Раніше заступник голови грецького МВС Нікос Тоскас заявив, що причиною пожеж в Греції можуть бути підпали. З його слів, на підставі знімків з супутника можна зробити висновок, що відразу кілька пожеж виникли протягом невеликого проміжку часу вздовж однієї дороги на заході від столиці країни.