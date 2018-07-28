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У Чернігові, під поглядом чищення, масово рубають та вивозять ліс

28.07.2018

У Чернігові, під виглядом чистки, масово рубають та вивозять ліс

На Чернігівщіні двоє чоловіків, прикриваючись плановою чисткою лісу, рубають дерева та вивозять їх в невідомому напрямку, відмовляючись показати документи.

“27-го липня на Новій Підусівці відбулася зачистка лісу від сухостою двома молодиками, які, за їх словами, заплатили за ці дерева. Документи показати відмовляються, однак стверджують, що вони є. Пізніше під’їхав ще один чоловік на червоному авто, відрекомендувався лісником і сказавши, що документи скоро привезуть”, – розповів очевидець і показавши фото зрубаних дерев, зазначивши, що на сухі вони аж ніяк не схожі.

У Чернігові, під виглядом чистки, масово рубають та вивозять ліс
У Чернігові, під виглядом чистки, масово рубають та вивозять ліс
У Чернігові, під виглядом чистки, масово рубають та вивозять ліс
У Чернігові, під виглядом чистки, масово рубають та вивозять ліс

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