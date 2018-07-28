У білоруському місті Гомель з-за анонсованого візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка комунальники екстрено облагороджували вулиці. Вони фарбували будинки, висмикували травинки з плитки на тротуарі і навіть висушували калюжі.

Проте старання виявилися марними: президент в Гомель так і не приїхав, а абсурдні завдання місцевої влади прославилися на всю країну. Репортаж підготовки до візиту Лукашенко опублікував білоруський телеканал “Белсат” .

“Вони вирізують з плитки траву. Їм платять три копійки за це. З людей зробили просто рабів”, ― прокоментував побачене місцевий житель.

Його підтримав і інший його співвітчизник, який зазначив, що благоустроєм у місті займаються тільки перед візитами високопоставлених чиновників.

“У нас все тільки для президента в країні”, ― підтримав їх і третій житель Гомеля.

За інформацією телеканалу, в масову “істерію” навколо очищення міста було задіяно близько 100 працівників комунальних служб.

Не менш активне обговорення побаченого відбувалося і в соцмережах.

“Показуха. Все блищить, а всередині все з г*вна і палиць”, ― написав у коментарях до репортажу на YouTube один з користувачів.

“Самі зробили з себе рабів”, ― висловився коментатор.