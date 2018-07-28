Напад на підприємство в Одесі пов’язано з майновим спором між особами, які вважають себе власниками об’єктів, розташованих на його території.

Відзначається, що нападники представляють одну з сторін спору і є працівниками приватної охоронної фірми, зареєстрованої в іншому місті. У ході затримання у них було вилучено зброю, газові балончики, предмети, схожі на світлошумові гранати і спецзасоби.

Зараз з учасниками події проводяться невідкладні слідчі дії.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.