Барселонські таксисти оголосили страйк через зняття обмежень на видачу ліцензій типу VTC, якими користуються компанії Über і Cabify.

Мова йде про ліцензії типу VTC, при якому автомобіль надають напрокат з водієм. Такими типами ліцензій в Барселоні користуються зазначені компанії.

Водії заблокували центр Барселони, поки міністерство розвитку не підтримає їхні вимоги. Таксисти вимагають в терміновому порядку прийняти закон, який обмежить кількість ліцензій VTC на автомобілі напрокат з водіями.

Таксисти закликали своїх колег з інших міст Іспанії приєднатися до протесту в Мадриді вже відреагували.