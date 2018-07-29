Причиною стали масштабні лісові пожежі.

Президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті Каліфорнія через вирують в регіоні лісових пожеж, повідомляє прес-служба Білого дому.

«Президент Дональд Трамп оголосив про режим надзвичайної ситуації у штаті Каліфорнія і розпорядився надати штату федеральну підтримку, племенам і на місцях у зв’язку з надзвичайними умовами з-за лісових пожеж», – йдеться в документі.

Близько 37 тисяч жителів Каліфорнії евакуйовані в результаті лісової пожежі. Пожежа посилюється, його площа становить близько 328 кв. км. Вогняна стихія може знищити майже 5000 будинків.

В результаті природних пожеж на кордоні Каліфорнії та Орегона в США загинули дві людини, повідомляє департамент лісового господарства штату в Twitter.

«Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким пожежного інспектора Джеремі Стоку… Він загинув, б’ючись з пожежею в окрузі Шаста. Ми закликаємо підтримати сім’ю Джеремі, його колег і друзів», – йдеться в повідомленні.