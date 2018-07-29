На палаючі дерева скидали авіабомби.

У Швеції лісові пожежі, які палахкотять вже два тижні, дісталися до занедбаного військового гарнізону, де залишилися склади боєприпасів. Влада ухвалила рішення гасити їх з допомогою авіаційних бомб.

Пояснюється, що перепад тиску, який виникає при вибуху, здуває полум’я з палаючого лісу. Також вибухівку використовують при гасінні пожеж на нафтових вишках.

ВПС Швеції відправило на боротьбу з полум’ям у важкодоступні для пожежних місця винищувачі-бомбардувальники Gripen, збройні GBU-76, бомби з лазерним наведенням. Літаки скинули бомби з висоти 3000 метрів. Снаряди влучили точно в ціль, і вибух загасив полум’я на території діаметром 92 метри від місця падіння бомби.

Відзначається, що за останні два тижні у Швеції згоріло 25 тисяч гектарів лісових масивів. Влада заявила, що на кордоні Північного полярного кола температура піднялася вище 27ºС.

Нагадаємо, в Греції в липні 2018 року вже кілька днів вирують лісові пожежі. За останніми даними, у вогні вже загинуло не менше 20 осіб, і уряд цієї країни офіційно запросило міжнародної допомоги.

Чиновники кажуть, що триває пошуково-рятувальна операція щодо 10 туристів, які втекли від вогню на човні. “Ми робимо все можливе, щоб контролювати стихію”, – заявив прем’єр-міністр країни Алексіс Ціпрас. Він перервав офіційний візит до Боснії, щоб особисто координувати ситуацію, яку пожежні назвали “надзвичайно важкою”.