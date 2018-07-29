Підозрюваний у смертельному ДТП в центрі Києва 23-річний Кирило Островський скоїв ще один злочин, однак незважаючи на наявність достатньої кількості доказів, залишився безкарним.

Як йдеться у сюжеті “Надзвичайних новин” на телеканалі ICTV, у листопаді 2017 року колишній боксер і підприємець разом з друзями накинулися на відвідувача торгового центру і жорстоко його побили. Чоловік, який отримав перелом носа, подав заяву в поліцію. Інцидент було зафіксовано і камерою відеоспостереження. Але справа так і не розслідували.

“Його поведінка абсолютно не дивує. Раніше я з ним перетинався – Кирило проходив як безпосередній учасник боягузливого нападу групою осіб”, – розповів потерпілий Сергій.

Сергій, якого побив Кирило Островський

Скріншот з ефіру

Сергій, якого побив Кирило Островський

Скріншот з ефіру

Чоловік переконаний: кривавого ДТП, в результаті якого загинула 10-річна дівчинка, можна було уникнути. На його думку, аварія в центрі Києва – результат бездіяльності правоохоронних органів.

“Маючи дані, ніхто зі мною не зв’язався. Можливо, тієї страшної трагедії з великою часткою ймовірності можна було уникнути, якби відповідні дії були зроблені нашої доблесної поліцією”, – зазначив побитий Островським киянин.

Скріншот з ефіру

Кирило Островський

Нацполиция