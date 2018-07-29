Політик Віктор Медведчук вступив у партію Вадима Рабиновича «За життя», щоб відновити мир на Донбасі і зробити Україну процвітаючою країною

28 липня стало відомо про те, що відомий український політик Віктор Медведчук набрав а партію «За життя», лідером якої є Вадим Рабинович.

Про це повідомляють Главновости з посиланням на заяву прес-служби Медведчука в Facebook.

«Дорогі друзі! Днями відбулася знакова для нашої країни подія: партія «За життя» заявила про готовність втілити в життя ідеї народовладдя надати українцям право керувати країною. Голосування, в якому взяли участь українці з усіх регіонів країни від Заходу до Сходу, від Півночі до Півдня, найкраще тому підтвердження.», — йдеться в заяві прес-служби політика.

Крім того повідомляється, що Медведчук повністю підтримує програму партії «За життя» і називає її партією миру і творення, яку, на його думку, підтримають мільйони українців.

«Я приймаю пропозицію Вадима Рабиновича і щиро дякую йому і всім, хто висловив мені довіру, проголосував за мою кандидатуру. Світ на Донбасі, відновлення відносин з Російською Федерацією та країнами СНД ось ключові завдання, які стоять перед Україною, перед усіма нами. Так, непрості завдання: ми повинні навчитися слухати і чути всі регіони, ми повинні навчитися вести переговори і шукати компромісні рішення.», — заявив Віктор Медведчук.

Інформацію про інтеграцію політика в рух «За життя» підтвердив і лідер партії — Вадим Рабинович, який назвав Медведчука «ключем від миру в Україні».

На його думку саме Медведчук повинен очолити місію по відновленню миру на Донбасі і взяти на себе роль переговірника з РФ і країнами СНД. Сам Медведчук у своєму прес-релізі заявив, що зможе повернути світ в Україну і напише «нові сторінки сторінки успіху в історії вільною, суверенною, незалежною від зовнішнього управління, процвітаючої України».