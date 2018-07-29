Україна за роки президентства Порошенко так і не подолала точку неповернення у темне минуле. Навпаки — порочні практики Януковича знову стають частиною політичного ландшафту…

У п’єсі Ворог народу норвезький драматург Генрік Ібсен пише про приморському містечку кінця XIX століття, де викриття місцевої корупції закінчилося вигнанням борця за справедливість доктора Стокмана. Незадоволена публіка, атаковавшая лікаря за неприємну правду, порвала йому костюм, на що той філософськи зауважив: “Ніколи не слід надягати свої кращі штани, коли йдеш відстоювати свободу і правду”.

Минуло 140 років, Норвегія стала однією з найрозвиненіших країн світу, Україна ж продовжує безрезультатно боротися з хворобами, які європейські держави подолали ще півстоліття тому. У нас досі не варто ходити на мітинги в парадному одязі — завжди є ризик повернутися залитим зеленкою або власною кров’ю.

Об’єднання бандитів і силовиків, що породило титушек, призвело до смертей на Майдані. Здавалося, подібне в країні більше не повториться, але пройшло всього кілька років, і одне з найогидніших явищ повернулося.

Мітинг Центру протидії корупції (ЦПК) за відставку прокурора Назара Холодницкого закінчився тим, що найняті провокатори облили зеленкою Віталія Шабуніна (главу ЦПК), а потім увірвалися в приміщення НАБУ, вирвавши двері і поламавши меблі. Стояла поруч, поліція діяла, в результаті — ніхто не затриманий, а президент і лідери провладних сил навіть не прокоментували тривожний інцидент. І це тільки початок — з наближенням виборів спокуса залучити “спортсменів” буде ще вище.

Україна за роки президентства Петра Порошенка так і не подолала точку неповернення у темне минуле. Навпаки, ми навіть не помічаємо, як порочні практики Віктора Януковича знову стають частиною політичного ландшафту. І мова не тільки про корупцію, яка, як була, так і залишається головним руйнівником успішної України.

Частиною української політики останніх років стали насильство, полювання на відьом і мову ненависті. При цьому головний орган правопорядку перетворився в приватну вотчину міністра, а за своїм впливом Арсен Аваков досяг рівня віце-президента.

Він контролює другу за значимістю партію в коаліції — Народний фронт, а через інститут кураторів — цілі сфери економіки. Якщо почергувати перед входом до Ради під час засідань, то можна побачити малопримітного депутата, призахідного з натовпом охоронців, проводжають його до сесійної зали. Заради нього перекривають рух на вулиці Грушевського. Це — Ігор Котвицький, людина з функціоналом гаманця Авакова.

Крім окремого політико-олігархічного клану, Аваков також контролює зграю яструбів на чолі з радником міністра Іллею Ківою, канали впливу на неонацистські угруповання. А нещодавно він розставив своїх людей на посади в новоствореному Державному бюро розслідувань.

З наближенням президентських і парламентських виборів роль МВС тільки зросте. Це силове відомство, без якого будь-який з переможців не зможе захистити свій результат. Що, в свою чергу, дає можливість Авакову домовлятися про майбутнє з потенційними переможцями гонки.

При цьому поліція, за винятком фасаду патрульної, залишається нереформованою. Натомість міністр кидає сили на захист прокурора Холодницкого, рятує сина від кримінальної справи по рюкзаках.

Ця історія, як і інші прояви,— безкарна агресія, вбивства ромів, нападки на ЛГБТ-прайд, загравання з шанувальниками свастик, людиноненависницька риторика — підривають довіру до держави Україна як всередині країни, так і за кордоном. У західних посольствах не розуміють, який сенс виділяти гроші на реформу МВС, якщо міністр потурає титушкам?

Такі рецидиви провокують образливі, але логічні для тієї ж Італії або Німеччині питання: чому вони повинні жертвувати своїми грошима і добробутом своїх громадян заради України — країни на східних кордонах ЄС, де не поважають права людини і процвітає корупція?

І півбіди, якби Україна могла жити без оглядки на окрики з Заходу. Насправді країна тотально залежить від міжнародної допомоги — будь то фінанси через МВФ або політична підтримка у протистоянні з Росією.

І найнебезпечніше в тому, що цей фронт за домовленість з Росією очолює нинішній американський президент Дональд Трамп. Навесні цього року президенти трьох країн Балтії відвідали Білий дім, і як розповідають очевидці, Трамп сам порушив тему України, назвавши країну корумпованою.

Тому кожен новий скандал — злодійство на оборонці, напад на грунті національної ненависті або просто обливання зеленкою антикорупціонера — викликає оплески в Кремлі. Україна сама заганяє себе в гетто ізоляції, допомагаючи тим політикам на Заході, які мріють зняти санкції з Росії. Тому “вороги народу” — це не викривачі зла, а ті, хто дає цьому злу вкоренитися в Україні.