Адвокат Драгослав Міша Огнянович був застрелений 28 липня на порозі свого будинку в Белграді.



У сербському Белграді застрелили адвоката Драґослава Мішу Огняновича, який захищав колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича в Гаазькому трибуналі.

За даними видання, Огнянович був убити біля свого будинку. При замаху також був поранений його син.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Його мотиви та ім’я поки залишаються невідомими.

Відомо, що в останні роки свого життя Огнянович захищав кримінальних лідерів Чорногорії та Сербії.

Син Слободана Мілошевича, звільнений в Сербії від звинувачень

Нагадаємо, колишній президент Югославії Слободан Мілошевич у 2002 році був засуджений до довічного ув’язнення за геноцид і злочини проти людяності. У 2006 році він помер у в’язниці.