Політичний аналітик Дмитро Корнійчук написав на своїй сторінці в соціальній мережі про те, що вважає, що чинний Президент України Петро Порошенко буде брати участь у президентських виборах.

«Швидше за все, Петро Порошенко таки піде на вибори», – заявив він.

Як стверджує Дмитро Корнійчук, у Банкової є свій план провести мобілізацію електорату лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка проти Петра Порошенка щоб вивести його у другий тур з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко.

Крім того, він додав, що вважає, що українські політтехнології розраховані на повних ідіотів».

«І те, що вони стільки років і стільки раз спрацьовують, наштовхує на сумні думки», – зазначив політолог.