Єреванський суд заарештував на два місяці другого президента Вірменії (березень 1998 – квітень 2008 року) Роберта Кочаряна, якого звинувачують у причетності до повалення конституційного ладу.

Екс-президент був заарештований у справі про застосування насильства при розгоні масових демонстрацій протесту проти підсумків виборів в країні в 2008 році.

У свою чергу, Кочарян стверджує, що його справа сфабрикована і ініційована, щоб не допустити його на найближчі вибори у Вірменії.

Кочарян вважає його арешт помстою з боку нового прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, який прийшов до влади навесні 2018 після багатотисячних мітингів протесту проти того, що колишній лідер Вірменії Серж Саргсян вирішив залишитися у владі в якості прем’єра після закінчення президентського терміну.

Президент Вірменії обирається Національними Зборами строком на сім років. Єдиним кандидатом на виборах 2018 був Армен Саркісян, який і став главою Республіки Вірменія.