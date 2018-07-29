Загинули щонайменше десять людей

У популярному індонезійському туристичному острові Ломбок, неподалік Балі, стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бала, в результаті чого загинули щонайменше 10 осіб.

Відзначається, що епіцентр стихії знаходився на глибині 7,5 км. Сильні підземний імпульс супроводжувався двома послідовними поштовхами і понад 60 “содроганиями”, які буквально змусили місцевих жителів бігти в паніці.

“Поштовхи були дуже сильні, електрика раптово обірвалося”, – розповідає очевидець.

Як повідомили місцеве агентство по стихійним лихам, точна кількість жертв наразі складно назвати, але воно буде рости.