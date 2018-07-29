Зараз правоохоронці розслідують усі обставини інциденту і встановлюють особи загиблих.



У Швейцарії в результаті зіткнення легкомоторного літака з вершиною гори в Альпах загинуло четверо людей.

В результаті зіткнення легкомоторного літака з вершиною гірського льодовика в Швейцарських Альпах загинули чотири людини”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в поліції, в районі Дунан Пас на півдні країни був виявлений літак французької компанії “Робін”, який вилетів з аеропорту Сіону для приватного польоту. Рятувальники знайшли на місці аварії тіла пілота і трьох пасажирів.

Зараз правоохоронці розслідують усі обставини інциденту і встановлюють особи загиблих.