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В Швейцарії літак протаранив гору, є загиблі

29.07.2018

В Швейцарии самолет протаранил гору, есть погибшиеЗараз правоохоронці розслідують усі обставини інциденту і встановлюють особи загиблих.

У Швейцарії в результаті зіткнення легкомоторного літака з вершиною гори в Альпах загинуло четверо людей.

В результаті зіткнення легкомоторного літака з вершиною гірського льодовика в Швейцарських Альпах загинули чотири людини”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в поліції, в районі Дунан Пас на півдні країни був виявлений літак французької компанії “Робін”, який вилетів з аеропорту Сіону для приватного польоту. Рятувальники знайшли на місці аварії тіла пілота і трьох пасажирів.

Зараз правоохоронці розслідують усі обставини інциденту і встановлюють особи загиблих.

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