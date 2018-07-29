Стріляли по людях в американському Новому Орлеані було двоє, зазначили в поліції.

Правоохоронці американського міста Новий Орлеан розшукують двох підозрюваних, які застрелили трьох людей і поранили ще сімох.

“Поліція Нового Орлеана розшукує двох підозрюваних, які вбили трьох людей і поранили ще сімох”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, які вчинили напад особи зробили кілька пострілів пістолетом і гвинтівкою в бік натовпу в суботу ввечері недалеко від французького кварталу.

За словами Геррисона, підозрювані підійшли ззаду до людей і відкрили по них вогонь.

Зараз поліція закликає очевидців надати яку-небудь інформацію щодо інциденту.

Як повідомлялося, три людини були застрелені в будинку престарілих в Робстаун у Техасі (США) вночі в п’ятницю, а ще двоє були знайдені мертвими неподалік – правоохоронці вважають ці смерті пов’язаними.